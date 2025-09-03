Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn 2 lần lập kỷ lục

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng đã xô đổ kỷ lục cũ, thiết lập đỉnh mới khi chinh phục ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đồng hồ, đến đầu giờ chiều nay, giá vàng nhẫn lại tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng lên ngưỡng 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là ngưỡng giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, giá vàng miếng vẫn trụ vững trên đỉnh lịch sử được lập vào đầu giờ sáng nay. Theo đó, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là giá cao nhất tính đến thời điểm hiện nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh lịch sử mới. Giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.538 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn lập kỷ lục. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng hôm nay tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh lạm phát leo thang và căng thẳng địa chính trị là hai nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích trữ.

Giá vàng tăng cao còn do đồng USD suy yếu. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, kéo chỉ số USD giảm 9,8% từ đầu năm và lần đầu rơi xuống dưới mốc 100.

Thêm vào đó, chiến lược gây sức ép của chính quyền Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, qua đó tạo thêm áp lực mất giá cho USD.

Tavi Costa, đối tác và chuyên gia chiến lược vĩ mô tại Crescat Capital cho biết, đồng USD và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục mất giá, tất cả các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải mua vàng để bảo vệ sức mua của đồng tiền.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước đều sẽ tăng rất cao do 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồng USD nếu được đo lường bằng chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraina và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì họ đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.