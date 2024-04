Trộm 10 xe máy từ Hà Nội mang lên Sơn La tiêu thụ

(VTC News) -

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm: Phùng Văn Thi (SN 1993), Đinh Tiến Trung (SN 2008, cùng trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức), Nguyễn Văn Trọng (SN 1995, trú xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa), Nguyễn Văn Nghị (SN 1985, trú bản Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La).

Ngày 4/4, khi tuần tra kiểm soát tại khu đô thị thành phố giao lưu (phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) tổ công tác phát hiện Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Thi giao nộp 2 túi nilon bên trong chứa các viên nén, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Các đối tượng trong vụ án.

Thi khai nhận các viên nén, tinh thể là ma túy hồng phiến và ma túy đá. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện Thi mang theo một con dao loại dao gấp dài khoảng 25 cm, 1 kìm thủy lực bằng kim loại có dán băng dính màu đen dài khoảng 30 cm, 1 tay công vam phá khóa xe bằng kim loại, 5 vam phá khóa xe bằng kim loại, 2 bình xịt. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ và dẫn giải Thi, Trung về trụ sở công an làm rõ.

Tại đây, Thi khai nhận ngoài hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy còn rủ Đinh Tiến Trung cùng đi trộm cắp tài sản. Trong đó, Thi sử dụng dao, kìm, công vam phá khóa xe... còn Trung đứng gần cảnh giới.

Quá trình điều tra ban đầu xác định cả hai thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Sau khi trộm cắp và theo thỏa thuận từ trước, Thi sẽ chuyển xe máy lên Sơn La bán cho Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Nghị để kiếm lời.

Cơ quan công an mời các đối tượng về trụ sở để làm rõ sự việc.

Các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Văn Trọng biết Nghị thu mua xe máy không giấy tờ để bán sang Lào và biết Phùng Văn Thi bán xe không rõ nguồn gốc nên đặt vấn vấn đề mua xe của Thi để bán lại cho Nghị nhằm mục đích kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.