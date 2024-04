Triệu Vy bị phong tỏa tài sản

Theo Guancha ngày 16/4, thông tin trên Tianyancha hiển thị hôm 11/4 cho thấy một phần cổ phần do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa.

Công ty bị đóng băng cổ phần là Hebao Entertainment Group Co., Ltd do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 4 Bắc Kinh thi hành án. Vốn chủ sở hữu bị phong tỏa là 5 triệu NDT (690.741 USD), thời hạn đến ngày 10/4/2027.

Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng tài sản.

Trên thực tế, ngay từ tháng 4/2021, nhiều cổ phần nắm giữ dưới tên Triệu Vy đã lần lượt bị phong tỏa. Trong đó Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd., với tổng số tiền hơn 10 triệu NDT (1,3 triệu USD), thời gian bị phong tỏa kéo dài đến tháng 4/2024.

Những năm gần đây, địa bàn kinh doanh của Triệu Vy không ngừng bị thu hẹp. Cổng thông tin Tianyancha chỉ ra, thời kỳ đỉnh cao Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty, bao gồm nhiều lĩnh vực như phim ảnh, truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ, bất động sản và các ngành khác.

Trong số ba công ty mà Triệu Vy là pháp nhân, chỉ có Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) vẫn tồn tại, hai công ty còn lại đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi. Minh tinh Hoàn Châu cách cách đã tham gia vào tổng cộng 270 vụ án tư pháp và đều mang tư cách bị cáo. 99% các vụ án là do tranh chấp về trách nhiệm pháp lý đối với việc kê khai sai sự thật về chứng khoán.

Giữa tháng 3 có thông tin Triệu Vỹ dần được gỡ "phong sát" bởi một số video phim truyện của cô hiển thị trên Bilibili - một trong nền tảng video hút người dùng nhất Trung Quốc.

Đầu năm 2018, Triệu Vy nhận án phạt từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc.

Ngày 11/4 năm đó, cơ quan này đã ban hành "Quyết định xử phạt hành chính" và "Quyết định cấm tham gia thị trường", yêu cầu công ty Wanjia Culture và Longwei Media phải đính chính, đưa ra cảnh báo và phạt tiền mỗi bên 600.000 NDT (82.882 USD). Triệu Vy cùng chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị phạt mỗi người 300.000 NDT (41.440 USD), đồng thời cả hai bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Xuất hiện dấu hiệu Triệu Vy được gỡ "phong sát" thời gian gần đây.

Việc Triệu Vy “bốc hơi” khỏi giới giải trí Hoa ngữ là sự việc gây chấn động năm 2021. Ngôi sao Họa bì bị phong sát sau khi nghệ sĩ dưới trướng là Trương Triết Hạn vướng bê bối chính trị. Cô bị gạch tên khỏi các tác phẩm làm nên tên tuổi như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân… đồng thời thu hồi danh hiệu, giải thưởng danh giá cô từng nhận được.

Nhà ở khu trường học vốn là dự án đánh dấu sự trở lại của "Én nhỏ" trên truyền hình sau 6 năm, kể từ Mẹ hổ bố mèo (2015), song bộ phim buộc phải thay mặt Triệu Vy bằng Tưởng Hân nhờ công nghệ AI, đổi tên thành Cuộc sống tiểu mãn. Nguyên nhân Triệu Vy gần như bị xóa sổ vẫn chưa được cơ quan quản lý văn hóa đưa ra.

Triệu Vy sinh năm 1976, là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc, nổi danh ở nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc tới truyền hình. Sau hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí và đầu tư, kinh doanh, gia sản của cô gây choáng ngợp. Trong đó, khối bất động sản của vợ chồng cô trị giá 660 triệu NDT (91,1 triệu USD).