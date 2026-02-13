Triều Tiên cảnh báo 'đáp trả' nếu Hàn Quốc tái diễn vụ UAV xâm phạm không phận

(VTC News) -

Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng lời lấy làm tiếc từ phía Hàn Quốc là “tương đối hợp lý” nhưng chưa đủ, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” nếu các vụ UAV xâm nhập không phận còn tái diễn.

Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/2, trong tuyên bố đưa ra một ngày trước đó, bà Kim nói “thật may mắn” khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã bày tỏ "lấy làm tiếc” liên quan đến sự cố UAV đi vào không phận Triều Tiên hồi đầu năm nay.

Phát biểu của ông Chung được đưa ra trong Thánh lễ tại Nhà thờ Myeongdong (Seoul) tối 10/2. Tại đây, ông bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc về vụ xâm nhập UAV liều lĩnh liên quan đến Triều Tiên”, đồng thời khẳng định chính phủ theo đường lối tự do ở Seoul theo đuổi mục tiêu “công nhận lẫn nhau và chung sống hòa bình” giữa hai miền.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong nhấn mạnh Seoul không nên “xoa dịu cuộc khủng hoảng do mình gây ra chỉ bằng lời nói”, mà cần thực thi các biện pháp cụ thể để bảo đảm không tái diễn “những hành vi vi phạm chủ quyền nghiêm trọng như xâm nhập trái phép không phận” Triều Tiên.

“Chúng tôi không quan tâm thủ phạm là cá nhân hay tổ chức dân sự. Điều chúng tôi phản đối là việc hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng đó bắt nguồn từ Hàn Quốc”, bà tuyên bố.

Cảnh báo khả năng trả đũa, bà Kim nêu rõ nếu “những hành động khiêu khích xâm phạm chủ quyền bất khả xâm phạm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tái diễn, chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ”. Bà cho biết nhiều “phương án phản công” đang được cân nhắc và một trong số đó “sẽ được lựa chọn mà không nghi ngờ gì”, đồng thời nhấn mạnh mức độ đáp trả sẽ “vượt quá tính tương xứng”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố vào tháng 9 năm ngoái và tháng 1 năm nay rằng Hàn Quốc đã cho UAV xâm nhập và bị bắn hạ. Phía Seoul bác bỏ cáo buộc, cho rằng nhiều khả năng các thiết bị này là UAV dân sự.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát. Sau đó, một nghiên cứu sinh nam họ Oh thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng anh là người điều khiển UAV bay sang Triều Tiên.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh đối thoại liên Triều vẫn đình trệ nhiều năm qua và triển vọng nối lại đàm phán chưa có dấu hiệu khởi sắc.