Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái xâm phạm không phận

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên ngày 9/1 cho biết, sau sự kiện cho máy bay không người lái xâm phạm không phận Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024, Hàn Quốc mới đây tiếp tục điều khiển máy bay không người lái xâm phạm không phận Triều Tiên.

Mảnh vỡ của một thiết bị bay không người lái mà Triều Tiên thu được tháng 10/2024. (Nguồn: KCNA/Reuters)

Tuyên bố nêu rõ, vào khoảng 12h50 ngày 4/1, một máy bay không người lái xuất phát từ khu vực huyện Ganghwa, thành phố Incheon của Hàn Quốc xâm nhập không phận Triều Tiên. Thiết bị này bay qua nhiều khu vực thuộc thành phố Kaesong và tỉnh Bắc Hwanghae của Triều Tiên, với tổng quãng đường lên tới 156 km, ở độ cao từ 100 đến 300 mét, trong thời gian hơn 3 giờ đồng hồ nhằm do thám các mục tiêu quan trọng.

Phía Triều Tiên khẳng định đã sử dụng phương tiện tác chiến điện tử đặc biệt để tiến hành tấn công và bắn hạ chiếc máy bay không người lái này.

Trong tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhấn mạnh đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo nghiêm khắc chính quyền Hàn Quốc phải lập tức dừng các hành động “đùa với lửa”.

Động thái này làm dấy lên quan ngại về căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên trong những ngày đầu năm 2026.