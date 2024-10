Triệu tập nhóm người chặn đầu hành hung nam tài xế ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 5/10, lãnh đạo Công an TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh và tiếp nhận đơn khiếu kiện của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường, hành hung khi đang lưu thông trên đường, Công an TP Từ Sơn đã chỉ đạo Công an phường Châu Khê triệu tập những người liên quan để làm rõ sự vụ.

Nhóm người lao lên xe để hành hung nam tài xế. (Ảnh cắt từ clip).

Hiện cơ quan chức năng đã mời những người liên quan vụ việc lên làm việc và xác minh được 3 đối tượng trực tiếp tham gia chặn đường, hành hung nam tài xế.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm người chặn đường, hành hung. Theo nội dung được ghi lại trong clip, vụ việc xảy ra lúc 8h10 ngày 2/10 trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.

Trong lúc taxi biển số Bắc Ninh (99A) vượt ô tô con khác BKS 30K-599.58 đang dừng đỗ bên đường, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại trước khi xe biển 99A lùi lại cho xe kia tiếp tục di chuyển.

Chiếc xe taxi của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu.

Tuy nhiên, vài phút sau, khi xe BKS 30K-599.58 về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người thân đã chặn đường, lao vào hành hung tài xế ô tô phía sau. Chiếc xe taxi của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu.

Sau khi bị đánh, nạn nhân đã nhập viện điều trị nên trước mắt cơ quan công an đang làm việc với đại diện gia đình. Người nhà nạn nhân cho biết, nam tài xế làm việc tại hãng taxi Sao Mai Bắc Ninh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài xế đang trên đường vận chuyển khách từ Bắc Ninh đến Hà Nội. Sự việc cũng khiến nữ hành khách hoảng sợ, chạy khỏi xe. Hiện nam tài xế vẫn đang bị đau, được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.