Triệu tập 2 người đăng tin sai sự thật về vận động viên tử vong ở Quảng Nam

Tối 13/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Công an thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) và Công an phường Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) mời T.H.E. (trú, thị trấn Núi Thành) và N.V.P. (trú thị xã Điện Bàn) đến làm việc vì đăng tải, chia sẻ bài viết sai sự thật liên quan vận động viên đua thuyền Nguyễn Đình Nhật.

Đình Nhật là vận động viên tham gia giải đua thuyền do UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tổ chức sáng 8/2. Tuy nhiên thuyền đua bị lật khiến Nhật rơi xuống sông bị đuối nước, tử vong sau đó, được gia đình tổ chức mai táng.

Đến chiều 10/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video livestream sai sự thật có thời lượng 1 phút. Trong đó có nội dung: Trần Hữu Bình - anh rể của Nguyễn Đình Nhật mang đồ cúng bái ra mộ anh Nhật thì bị tai nạn, tử vong. Bà nội của Bình nghe tin anh bị tai nạn nên bị sốc và cũng mất sau đó.

Cơ quan công an làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật. (Ảnh: CACC)

Video này đã ghép những thông tin, sự kiện về 3 trường hợp tử vong liên tục gây ra hiệu ứng tiêu cực về việc tang chồng tang rất thương tâm, xôn xao dư luận.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định những thông tin lan truyền nêu trên là không đúng sự thật.

Cơ quan công an xác định T.H.E. và N.V.P. là hai người lấy lại bài livestream nêu trên để đăng tải lên tài khoản cá nhân mà không xác minh tính chính xác của nội dung.

Tại cơ quan công an, T.H.E. và N.V.P. thừa nhận việc đăng tải tin, bài nêu trên là không đúng sự thật, gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, T.H.E và N.V.P phải gỡ bỏ nội dung bài viết sai phạm.

Hiện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi tán thông tin sai sự thật, đồng thời điều tra, xử lý người phát video livestream sai sự thật.