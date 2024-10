Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 19/10: Cảnh báo ngập do mưa lớn kết hợp triều cường

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 19/10, từ sáng đến trưa có nắng gián đoạn, mây đan xen. Chiều tối tiếp tục có mưa dông, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao có thể gây ngập úng một số tuyến đường vùng trũng thấp tại Quận 7, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

Hôm nay, TP.HCM tiếp tục có mưa dông về chiều tối, mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng nhiều tuyến đường vùng trũng thấp.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 29-32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 83%, mật độ mây 90%.

Dự báo chỉ số UV: Các quận, huyện của TP.HCM đều có chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại mức trung bình.

Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ngày 19/10/2024

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cụ thể, TP Phú Quốc 31 độ C, TP Cà Mau 31 độ C, TP Thủ Dầu Một 31 độ C, TP Cao Lãnh 31 độ C, TP Bạc Liêu 32 độ C, TP Sóc Trăng 32 độ C, TP Bến Tre 32 độ C, TP.HCM 32 độ C, TP Tây Ninh 32 độ C, huyện Đồng Phú 32 độ C và TP Biên Hoà 33 độ C.

Dự báo thời tiết trên biển: Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7- cấp 8, bất lợi cho tàu thuyền có công suất nhỏ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/10

Hà Nội mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Khu vực này từ chiều mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.