Triệt phá đường dây cá độ hơn 400 tỷ đồng tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 9 đến ngày 12/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô "khủng".

9 đối tượng trong đường dây bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, do Hoàng Duy Ninh (sinh năm 1991, trú xã Chiên Đàn) và Phạm Ngọc Triêm (sinh năm 1982, trú phường Điện Bàn) cầm đầu, tổ chức hoạt động. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án trinh sát để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 9 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 5/2025 đến nay, Hoàng Duy Ninh liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội để mua các tài khoản cá độ Super có hạn mức lên đến 1,5 triệu Yen, sau đó chia tách thành hàng trăm tài khoản Master, Agent, Member để phân phối cho các “đầu mối” và con bạc cấp dưới.

Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88, nâng mức quy đổi tiền cá cược từ 6.000 đồng lên 10.000 – 50.000 đồng trên mỗi đơn vị Yen nhằm thu lợi bất chính, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trung gian chuyển tiền để đối phó với cơ quan công an.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ với tổng số tiền khoảng 3,7 triệu Yen (khoảng 80 tỷ đồng), tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.