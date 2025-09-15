Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

(VTC News) -

Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập 31 đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Ninh Bình, Đăk Lăk.

Kết quả khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 tỷ đồng, 1 ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Hoàng Tạ Minh Cường tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú Ninh Bình) kết bạn qua Telegram với người nước ngoài cấp tài khoản siêu tổng đại lý Super (hạn mức tín dụng 7.000.000 điểm, quy đổi 1 điểm = 6.000 đồng, tương đương 70 tỷ đồng) để hoạt động tổ chức đánh cá độ bóng đá.

Sau đó, Cường thuê Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Vương Văn Khương, Trần Văn Huấn tính tiền thắng thua, sử dụng tài khoản tại các ngân hàng chuyển nhận tiền tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Cường còn chia tách tài khoản siêu tổng đại lý thành nhiều cấp gồm Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hồng Giang, Nguyễn Khắc Tâm…Các đối tượng tiếp tục chia tách tài khoản đại lý Master, Agent thành các tài khoản Member để giao lại cho nhiều người khác cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính.

Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu, Ngô Trung, Nguyễn Duy Tuấn, Đào Minh Đức, Trịnh Quốc Đạt sử dụng tài khoản cấp Member được chia tách từ hệ thống tài khoản siêu tổng đại lý Super để cá độ nhiều trận đấu bóng đá các giải khác nhau, trong đó có nhiều trận đấu cá độ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thứ 2 hàng tuần, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý Super xác định, trong thời gian từ tháng 11/2024 đến ngày 9/9/2025, tổng số tiền sử dụng để đánh cá độ các trận đấu bóng đá trên các tài khoản của nhóm đối tượng khoảng 90 triệu điểm, tương đương 4.500 tỷ đồng.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 25 đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây.

Trong đó, 12 người bị điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm: Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Hữu Quân, Trần Văn Huấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh, Bùi Trọng Tưởng, Trần Hồng Giang, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Tuấn.

13 người còn lại bị điều tra về hành vi Đánh bạc, gồm: Nguyễn Chí Tỉnh, Đinh Trọng Bộ, Nguyễn Mạnh Quyết, Chu Đức Tấn, Vũ Đắc Viên, Nguyễn Văn Tuấn, Vương Văn Anh, Trần Việt Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Văn Chuẩn, Vương Sỹ Hào, Nguyễn Đình Đại, Nguyễn Xuân Hiếu.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương đấu tranh khai thác đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội; truy xét, mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan.