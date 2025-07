Bắt thêm 10 người tham gia đường dây cá độ 350 tỷ đồng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô khoảng 350 tỷ đồng, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập, làm rõ hành vi của 19 người, trong đó 4 người giữ vài trò tổ chức đánh bạc, 15 người tham gia đánh bạc.

Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can với 14 người, trong đó, thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 người gồm Trần Đình Dũng (SN 1967) và Lê Văn Cường (SN 1983, cùng trú phường Hải Châu); Lê Kiêm Bích (SN 1972) và Đỗ Công Thành (SN 1987, cùng trú phường Thanh Khê); Lê Phước Cương (SN 1992) và Đỗ Sỹ Tân (SN 1986, cùng trú phường Hòa Khánh); Huỳnh Văn Dũng (SN 1985, trú phường Sơn Trà); Đào Ngọc Minh Nhựt (SN 1990, trú phường An Khê); Trương Công Quốc Lâm (SN 1995, trú phường Hòa Cường) và Tôn Nữ Thị Kim Phương (SN 1989, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Những người liên quan đến đường dây các độ 350 tỷ đồng ở Đà Nẵng bị khởi tố. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

4 bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh do có vai trò tham gia gián tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội gồm: Phạm Xuân Huy (SN 1979) và Võ Như Thiên (SN 1987, cùng phường Hòa Cường); Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1991, trú phường Ngũ Hành Sơn) và Đặng Đức Huy (SN 1993, trú phường Hải Châu).

Trước đó, giữa tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phát hiện nhóm người tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua website bong88.

Để che giấu hoạt động, nhóm người trong đường dây cá độ sử dụng phần mềm nhắn tin ẩn danh để trao đổi thông tin và thực hiện giao dịch, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định hai người cầm đầu là Nguyễn Minh Trí (1990, trú phường Hòa Cường Bắc) và Huỳnh Văn An (1989, trú phường Hòa Quý, Đà Nẵng). Ngày 21/6, cơ quan Công an đồng loạt khám xét nơi ở, triệu tập 34 người liên quan và thu giữ 35 điện thoại di động, 2 ô tô, 50 triệu đồng tiền mặt, 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu khác.

Qua trích xuất dữ liệu, cảnh sát xác định từ tháng 4/2025 đến nay, đường dây này tổ chức hơn 100.000 lượt đánh bạc tại Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều địa phương lân cận, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 350 tỷ đồng.