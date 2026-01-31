Triệt phá 10 điểm làm gas giả ở Đồng Nai, tạm giữ nhiều xe bồn, 4.000 bình gas

(VTC News) -

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas trên địa bàn.

Tại các địa điểm này, lực lượng kiểm tra phát hiện một lượng rất lớn gas chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp từ bồn lớn sang các bình loại 12kg và 45kg cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas và nhiều tem nhãn của các hãng gas uy tín.

Kiểm tra đồng loạt 10 điểm sang chiết gas, Công an Đồng Nai phát hiện lượng lớn gas chưa rõ nguồn gốc. (Ảnh: CACC)

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 xe tải các loại, trong đó có 5 xe bồn cùng gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg. Trong số này, hơn 2.000 bình đã có gas và được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau.

Ngoài ra còn có hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, nhiều thùng tem, nhãn gas, máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Bước đầu, xác định được có 16 người liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Điểm sang chiết gas từ xe bồn sang bình để tiêu thụ ra thị trường. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm người thường thu gom, mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn. Các xe chuyên dụng này vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Vũng Tàu - TP.HCM), sau đó vận chuyển về các địa điểm do nhóm này thuê, để sản xuất gas giả.

Công an Đồng Nai giữ nhiều xe bồn, hàng nghìn bình gas cùng dụng cụ sang chiết. (Ảnh: CACC)

Bước đầu xác định có đến 16 người liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. (Ảnh: CACC)

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập Chuyên án điều tra, phát hiện nhóm này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả, bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Sau đó sẽ dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường.

Đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.