Bắt 16 người trong đường dây sản xuất và buôn bán gas giả quy mô lớn

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ được huy động đồng loạt kiểm tra, khám xét 12 địa điểm tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM, nơi được xác định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, sang chiết, tập kết và tiêu thụ gas giả.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 16 người liên quan, trong đó có 3 người được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ gas giả. Những người còn lại tham gia vào các khâu thu gom vỏ bình, sang chiết gas, dán tem nhãn giả và vận chuyển đi tiêu thụ.

Một trong những điểm sản xuất gas giả bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: CACC)

Điều tra bước đầu cho thấy, đường dây này thu gom vỏ bình gas của nhiều thương hiệu đang lưu hành trên thị trường, đưa về các điểm tập kết để sang chiết gas trái phép. Sau đó, các bình gas được dán tem, nhãn hiệu giả và màng co nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó bán tại nhiều địa phương ở phía Nam.

Tại các hiện trường kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm 6.252 vỏ chai LPG các loại, 4.552 chai LPG đã có gas, 22.945 màng co, 27.453 tem nhãn, 661 nút nhựa, 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò phục vụ việc sang chiết gas trái phép.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ 20 xe tải, 3 xe máy và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Cơ quan điều tra xác định, gas giả do đường dây này sản xuất được gắn nhãn của nhiều thương hiệu lớn như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, Saigon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas…

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, đây là chuyên án lớn, được triển khai trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đảng, bầu cử và Tết Nguyên đán 2026. Hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả không chỉ xâm phạm quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan trong đường dây, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý.