Triển lãm Quốc phòng góp phần lan tỏa uy tín, vị thế của Việt Nam

Chiều 22/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết, khen thưởng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm công tác chuẩn bị đầy đủ, toàn diện, chu đáo, nhất là chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, nội dung chương trình, kịch bản, góp phần vào thành công của triển lãm. Các lực lượng làm công tác lễ tân, an ninh, an toàn, truyền thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là một trong những sự kiện đối ngoại quốc phòng lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2024, gắn liền với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

"Chúng ta có được những thành quả rất phong phú khi lan tỏa uy tín, vị thế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của đất nước thông qua sự kiện 80 năm ngày thành lập, qua một chuỗi các hoạt động kỷ niệm, trong đó đóng góp thành công của Triển lãm Quốc phòng là không nhỏ", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của Nhân dân tại triển lãm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo kéo dài thêm thời gian phục vụ của một số gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) như bắn súng, công nghệ trí tuệ nhân tạo…; khu trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng); không gian văn hóa Việt Nam của Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam); các khu vực dịch vụ ăn uống, giải khát và các đơn vị có nhu cầu mở cửa đến ngày 23/12.

Khu vực trưng bày các thiết bị quân sự, máy bay không người lái (UAV) và hệ thống tác chiến điện tử chống UAV, các loại radar do Việt Nam tự phát triển thu hút nhiều khách tham quan.

"Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mở cửa đón khách tham quan cũng là hiện tượng khi cao nhất đón 47.000 khách/ngày, trong khi máy đếm tại Triển lãm Quốc phòng ngày 21/12 đếm được 125.000 người. Đến nay, sau 2 ngày có tổng số trên 260.000 người vào tham quan", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông tin về sự quan tâm của người dân với triển lãm.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức triển lãm phát miễn phí hơn 60.000 chai nước, lương khô cho khách tham quan và chuẩn bị kỹ lưỡng, dự báo sát tình huống. Công tác điều hành, phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận nên bảo đảm an ninh, an toàn về mọi mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá công tác chuẩn bị cho triển lãm rất toàn diện, chu đáo, triển khai thực hiện rất bài bản, chuyên nghiệp, đem lại hiệu quả phong phú.

Ông đánh giá cao công tác truyền thông tại triển lãm lần này, không chỉ dừng lại ở số lượng hơn 8.000 bài báo, hơn 200 nhà báo trong nước, quốc tế đưa tin mà còn ở việc lan tỏa trên mạng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát công tác khen thưởng, bảo đảm công bằng, đúng người, đúng việc và theo quy định.