Mở cửa triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam thêm 1 ngày để đón tiếp người dân

(VTC News) -

Ngày 22/12, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 11921/VP-ĐN truyền đạt ý kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm về việc kéo dài thời gian mở cửa một số gian hàng đến ngày 23/12 (kế hoạch ban đầu là 15h ngày 22/12).

Thời gian mở cửa sẽ từ 8h đến 15h ngày 23/12. Người dân có thể tham quan từ cổng đường Nguyễn Sơn và cổng hướng đường Đàm Quang Trung. Từ 12h ngày 23/12 sẽ đóng cổng đường Nguyễn Sơn.

Do điều kiện sân bay Gia Lâm bảo đảm an ninh, an toàn cho không quân các nước cất cánh, do đó không tiếp nhận các phương tiện giao thông cá nhân của khách tham quan Triển lãm, khách tham quan chủ động gửi phương tiện bên ngoài cổng đường Nguyễn Sơn và Đàm Quang Trung.

Người dân và du khách tham quan triển lãm quốc phòng tại sân bay Gia Lâm sáng 22/12.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, các gian trưng bày kéo dài thời gian phục vụ sẽ bao gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (bắn súng, công nghệ AI...); khu trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân của Cục Kinh tế; không gian văn hóa Việt Nam của Cục Tuyên huấn; khu vực dịch vụ ăn uống, giải khát và các đơn vị có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm cũng chỉ đạo các Tiểu ban Triển lãm phục vụ chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham quan.

Trước đó, phát biểu tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao công tác tổ chức Triển lãm với nhiều đổi mới vượt bậc về phương thức, nội dung trưng bày, hình thức thể hiện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng biểu dương nỗ lực của toàn thể Ban tổ chức, đặc biệt trong việc phục vụ số lượng lớn khách tham quan.

Ban tổ chức Triển lãm đã huy động toàn bộ lương thực, thực phẩm và nước uống sẵn có để cấp phát miễn phí, đảm bảo toàn bộ khách tham quan được phục vụ chu đáo.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu mở rộng nguồn lực, huy động các đơn vị tài trợ, hoặc sử dụng ngân sách quốc phòng nếu cần thiết để bổ sung lương khô, nước uống và sữa phục vụ nhân dân cho ngày tiếp theo.

Thượng tướng nhấn mạnh, "đây là tinh thần vì người dân phục vụ", các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân.

Bắt đầu từ sáng ngày 21/12, người dân đã có thể tham quan, trải nghiệm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp "Hòa bình - Hợp tác – Cùng phát triển", góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm lần này cũng trưng bày 69 chủng loại vũ khí, khí tài được Quân đội Nhân dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất từ năm 2022 đến nay.