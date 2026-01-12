Trí thức Việt ở Hàn Quốc tự hào, đặt niềm tin lớn ở Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

“Tư duy thực tiễn, dũng cảm, thể hiện khát vọng bứt phá”

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) cảm thấy “tin tưởng, tự hào và kỳ vọng” vào Đại hội XIV.

Ông cho rằng, từ sau Đại hội XIII đến trước thềm Đại hội XIV, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng trong bối cảnh thế giới biến động mạnh. Nền kinh tế giữ được ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng khá, đời sống người dân cải thiện, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại được bảo đảm.

Ông nhấn mạnh việc Việt Nam thể hiện bản lĩnh điều hành và khả năng thích ứng, với các chính sách tài khóa-tiền tệ phù hợp, đã thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập, qua đó nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Ông Linh chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế ngày càng đánh giá cao Việt Nam như một điểm đến ổn định, an toàn và đáng tin cậy. Việt Nam không còn chỉ là nơi có lợi thế lao động giá rẻ mà đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Quy mô thị trường lớn và tầng lớp trung lưu tăng nhanh cũng làm gia tăng sức hấp dẫn. Doanh nghiệp quốc tế sẽ kỳ vọng Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao minh bạch, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

“Việt Nam đang được nhìn nhận như một nền kinh tế đang “lên hạng”, và chính quá trình “lên hạng” này sẽ quyết định mức độ tin cậy và chiều sâu hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế trong giai đoạn tới”.

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA).

Theo nhìn nhận của ông Linh, các điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội “thể hiện tư duy phát triển rất thực tiễn, dũng cảm và phù hợp với bối cảnh mới của đất nước, đồng thời cho thấy khát vọng bứt phá rõ ràng của Đảng trong giai đoạn tới”.

Việc xác định kinh tế tư nhân với vai trò “động lực” giúp củng cố niềm tin doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần dấn thân, đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo, với điều kiện phải đi kèm môi trường thể chế bình đẳng, minh bạch. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm mang tính định hướng chiến lược mạnh mẽ, đòi hỏi chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, việc coi đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, ngang tầm quốc phòng – an ninh, cho thấy tầm nhìn sâu sắc trong bối cảnh cạnh tranh và tái cấu trúc toàn cầu.

“Với vai trò là một kiều bào, một doanh nhân, một trí thức và người làm công tác kết nối Việt Nam – Hàn Quốc và quốc tế, tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu này thông qua ba hướng: (1) làm cầu nối thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao, gắn với chuyển giao tri thức; (2) kết nối mạng lưới trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào tham gia vào hoạch định chính sách và triển khai các dự án cụ thể; (3) thúc đẩy hợp tác kinh tế – khoa học – giáo dục giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, trước hết là Hàn Quốc, tiếp đó là quốc tế; theo hướng cùng phát triển, bền vững và lâu dài”.

Ông Trần Hải Linh cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm khu phức hợp công nghiệp Pangyo Techno Valley, Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC)

Ông Linh kỳ vọng Đại hội XIV không chỉ xác lập tầm nhìn chiến lược mà còn tạo được cơ chế đổi mới thực chất: định hình rõ tư duy phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn giữa Việt Nam và các nước như Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng xanh, đô thị thông minh và nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, ông kỳ vọng Đại hội tạo đột phá về thể chế và cơ chế thực thi, đặc biệt trong huy động nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân và đội ngũ trí thức, kiều bào.

Ông cho rằng một môi trường minh bạch, ổn định và có tính dự báo sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia Việt – Hàn yên tâm đầu tư, chuyển giao công nghệ và đồng hành lâu dài. Đồng thời, việc đẩy mạnh đối ngoại kinh tế và ngoại giao tri thức sẽ phát huy vai trò kiều bào như những cầu nối chiến lược, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

“Từ những định hướng đó, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ mở ra một chu kỳ đổi mới mới – sâu sắc hơn, thực chất hơn, nơi Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, trí thức và chuyên gia đồng hành”.

“Thời điểm hội tụ trí tuệ và bản lĩnh, thêm động cơ để tăng tốc”

Cùng chia sẻ những nhận định tích cực, ông Nguyễn Thanh Liêm, Tiến sĩ kinh tế, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun, Phó chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội người Việt tại Chungnam, Hàn Quốc bình luận, sau Đại hội XIII đến nay, Việt Nam trải qua một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn với nhiều cú sốc lớn từ dịch bệnh, thiên tai và bất ổn toàn cầu, nhưng đã “chèo lái con thuyền của mình vượt qua cơn bão lớn” và duy trì ổn định, phát triển nhiều mặt.

“Với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Hàn Quốc, niềm tin vào đường lối phát triển của đất nước ngày càng rõ nét hơn. Kiều bào không chỉ dõi theo, mà chủ động đóng góp ý kiến, tri thức và nguồn lực, coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào”.

Ông chia sẻ, một điểm đáng chú ý là công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Việc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đã tạo ra sự răn đe và củng cố kỷ cương. Quan trọng hơn, tư duy đã dần chuyển sang chống lãng phí, phòng ngừa từ sớm, bởi lãng phí nếu không được kiểm soát sẽ làm hao mòn nguồn lực phát triển trong dài hạn”.

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, mở rộng và nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, qua đó nâng cao vị thế quốc tế và mở rộng không gian hợp tác phát triển.

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV, ông Liêm cho rằng việc xác định mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao "rất phù hợp với bối cảnh hội nhập, khi mô hình tăng trưởng cũ dựa vào lao động giá rẻ đã chạm giới hạn, trong khi hội nhập sâu rộng, đặc biệt với các đối tác như Hàn Quốc, mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn về công nghệ, nghiên cứu và phát triển".

Với người trẻ, ông cho rằng đây là một thông điệp rất tích cực, khi Văn kiện không chỉ nói về tăng trưởng, mà đặt con người và chất lượng nguồn nhân lực ở vị trí trung tâm. Việc thúc đẩy các chính sách về đào tạo, thu hút nhân tài, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo cho thấy Đảng và Nhà nước đang muốn tạo không gian để thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm những mô hình mới.

Ông Nguyễn Thanh Liêm trong buổi gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2024. (Ảnh: NVCC)

Hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Liêm nêu ra ba kỳ vọng: Thứ nhất là đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ ưu tiên ổn định sang bứt phá dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại hội được kỳ vọng tạo đột phá thể chế cho các mô hình mới, mở không gian thử nghiệm chính sách, đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược như hạ tầng số, chuyển đổi xanh và giao thông đô thị.

Thứ hai là đổi mới quản trị theo hướng phòng ngừa, bền vững hơn trong phòng, chống tham nhũng, với hệ thống quản trị gồm cơ chế bảo đảm cán bộ yên tâm làm việc, cảnh báo sớm rủi ro và giám sát thường xuyên. Đặc biệt, cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ ba là đổi mới nguồn lực, lấy con người và tri thức làm trung tâm. Đại hội được kỳ vọng thúc đẩy chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động hiệu quả trí thức trong và ngoài nước, nhất là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, với mục tiêu cuối cùng của phát triển là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục và an sinh xã hội bền vững.

Ông Liêm cho rằng, nếu chặng đường vừa qua là quá trình gia cố một “bộ khung” vững chắc cho Việt Nam trước nhiều biến động, thì kỳ vọng vào kết quả của Đại hội XIV chính là việc lắp đặt một “động cơ thông minh” mới - vận hành bằng tri thức và công nghệ, được bảo vệ bởi cơ chế quản trị minh bạch, "qua đó giúp con tàu đất nước không chỉ vận hành ổn định mà còn tăng tốc mạnh mẽ, tự tin vươn ra biển lớn".

“Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc tổng kết nhiệm kỳ vừa qua mà còn là thời điểm 'hội tụ trí tuệ và bản lĩnh', từ đó ban hành những quyết sách có tính đột phá, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững hơn”.