Trêu ghẹo vợ người khác, nam thanh niên bị đánh trọng thương

(VTC News) -

Ngày 31/7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 4 bị cáo gồm Nguyễn Quốc Định (SN 2000, trú TP Tuy Hoà) 8 năm tù; Nguyễn Thái An (SN 2007, trú TP Tuy Hoà) 5 năm tù; Phạm Kỳ Phi (SN 2004, trú huyện Phú Hoà,) 3 năm tù và Phạm Kỳ Quốc (SN 2006, trú huyện Phú Hoà) 2 năm tù về tội Giết người.

Các bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, khoảng 6h ngày 30/5/2023, Định đi nhậu về phòng trọ thì nghe vợ là Nguyễn Mỹ D. kể lại chuyện đi chơi gặp anh Lê Phúc T. (SN 1999, trú huyện Phú Hoà) bị anh T. trêu ghẹo đuổi về.

Sau khi nghe vợ nói, Định bực tức gọi điện cho T. hỏi “Sao mày đuổi vợ tao về, mày thích gì?”

Anh T. trả lời “Lúc tối say nên nói đùa với D.”. Sau đó, Định biết anh T. đang ở một nhà nghỉ tại xã Hoà An (Phú Hoà) nên Định rủ Phi, Quốc và An tìm đánh anh T.

Khoảng 10h cùng ngày, Định đi xe máy chở Phi, Quốc chở An đến nhà nghỉ, An nhặt con dao trước cổng nhà nghỉ bỏ vào túi áo.

Thấy anh T. đang ngồi nói chuyện với bạn ở sảnh lễ tân, Định đến hỏi sao chửi, đuổi D. và yêu cầu anh T. đến phòng trọ để xin lỗi D.

Anh T. không đồng ý, Định dùng tay đánh vào mặt anh T. Sau đó, An dùng dao đâm anh T. nhiều nhát và cả nhóm đánh anh T. bất tỉnh. Thấy anh T. bị co giật, miệng sùi bọt mép, Định vẫn lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh T. Cho đến khi có nhiều người can ngăn, T cùng đồng bọn mới dừng tay và rời đi.

Anh T. được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời.

Kết quả giám định anh T. bị thương tích 22%. Các bị cáo đã bồi thường cho bị hại 82 triệu đồng.