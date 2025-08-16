Trễ chuyến do di chuyển sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hành khách được hỗ trợ gì?

(VTC News) -

Nhằm đảm bảo quyền lợi hành khách, các hãng hàng không xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hành khách có chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong tuần đầu tiên chuyển đổi nhà ga khai thác.

Đổi vé miễn phí

Bamboo Airways cho biết, bắt đầu từ 0h ngày 18/8, hãng chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa từ Nhà ga T1 sang Nhà ga T3 – Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

“Trong vòng 7 ngày, từ 18/8 – 25/8, các hành khách của Bamboo Airways bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận sẽ được hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình”, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways chủ động phương án nhằm hỗ trợ hành khách.

Trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình của ngày hôm sau.

Tại nhà ga T3, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Còn quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Vietnam Airlines Group cũng cho biết, từ 4h giờ ngày 19/8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của hãng (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đợt chuyển đổi này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau.

“Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách, mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch và chất lượng cao”, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết.

Tại nhà ga T3, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục ở các quầy từ số 56 đến 109. Hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 đến 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 đến 24.

Ngoài ra, 22 ki-ốt check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Trong thời gian đầu chuyển đổi, từ 19/8 đến 30/9, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga.

Củng cố chất lượng dịch vụ

Các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3, lưu ý quan sát biển chỉ dẫn nếu có nối chuyến giữa các nhà ga và liên hệ nhân viên mặt đất khi cần hỗ trợ.

Hành khách được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc ki-ốt tại sân bay. Hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành nhằm tránh chậm trễ.

Được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhà ga T3 sở hữu 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy tự động drop-off, 42 ki-ốt check-in cùng 27 cửa ra máy bay (trong đó có 13 cầu ống lồng và 14 cửa ra bằng xe buýt), 25 điểm kiểm tra an ninh và các khu vực lounge riêng biệt dành cho khách VIP và thương gia.

Các hãng hàng không chủ động kế hoạch khai thác tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, có 164.577 chuyến bay được khai thác, cao hơn con số 154.276 chuyến của cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong đó, Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trung bình, với 80,1% chuyến bay đúng giờ. Các hãng Pacific Airlines và VASCO lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 79,2% và 79,1%.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đạt tỷ lệ đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025 là 70%, còn tỷ lệ này ở Vietravel Airlines là 68,5%. Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ là 51,6%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7% - tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với chỉ 0,1% bị hủy. Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn mức trung bình toàn ngành, với 0,6%. Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietravel Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8%, 0,9% và 1,2%. Hãng hủy chuyến nhiều nhất là VASCO với 1,4% số chuyến bay bị hủy.

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng khách quốc tế cũng như khách nội địa đến sân bay Nội Bài được dự đoán tăng mạnh. Ngày cao điểm nhất ước tính gần 110.000 lượt hành khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lên kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ với các hãng, tính toán, chuẩn bị phương án tối ưu để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, các hãng hàng không nội địa cũng có phương án bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm nâng cao năng lực, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp đại lễ, đồng thời giảm tải áp lực cho nhà ga T1 hiện hữu.