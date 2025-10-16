Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc 'Tổ quốc bên bờ sóng' lần 3

(VTC News) -

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo Việt Nam; phản ánh sinh động đời sống, lao động, sản xuất cũng như nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thông qua góc nhìn sáng tạo và cảm xúc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, cuộc thi lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ý thức, trách nhiệm và khát vọng vươn khơi, tiếp nối truyền thống cha anh, chung tay bảo vệ, phát huy giá trị biển đảo Việt Nam.

Năm nay, ban tổ chức nhận được 15.770 tác phẩm của 3.514 tác giả trên toàn quốc. Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng giám khảo tuyển chọn 150 tác phẩm tiêu biểu trưng bày tại triển lãm, trong đó 22 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải thưởng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải Nhất cuộc thi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 Giải Nhất cho hai tác giả: Nguyễn Khắc Hào với bộ ảnh “Rộn ràng mùa cá cơm” và Nguyễn Việt Hoàng Long với tác phẩm ảnh đơn “Dưới bóng cờ Tổ quốc”.

4 Giải Nhì được trao cho các tác giả: Phạm Bá Tài với “Lời thề giữ biển”; Nguyễn Văn Khởi với “Vũ điệu biển khơi”; Nguyễn Minh Quang với “Hang động biển - Tiềm năng du lịch mới”; Nguyễn Hoàng Huynh với “Nuôi tôm tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 6 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích và Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho 8 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai cuộc thi.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải Nhì.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thúy Anh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải Ba.

Sau 3 lần tổ chức, cuộc thi đã tạo dấu ấn sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam đối với Tổ quốc.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải Khuyến khích.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: "Từ thành công của cuộc thi và lễ trao giải hôm nay, với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới, chúng ta tin tưởng rằng, công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới sẽ có những đột phá tích cực, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn, với các cuộc thi có chất lượng cao hơn, sức lan tỏa sâu rộng hơn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế".

Từ kết quả Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan biên soạn sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử, triển lãm thực tế ảo và tổ chức các triển lãm lưu động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhằm lan tỏa sâu rộng tình yêu biển, đảo quê hương.