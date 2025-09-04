Toàn cảnh Lễ trao giải Tiếng nói Việt Nam – Sao tháng 9 năm 2025

Sáng 4/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2025). Năm nay, Ban tổ chức nhận được 85 tác phẩm, hồ sơ cá nhân dự thi ở 6 hạng mục với chất lượng tốt, đề tài phong phú, cách thể hiện nhiều tác phẩm đặc biệt, có sự đầu tư công phu, có sức lan tỏa tới công chúng.
Ban tổ chức quyết định trao: 9 giải Vàng; 12 giải Bạc; 11 giải Đồng; 1 giải cho công tác quản lý xuất sắc; 1 giải cho nghệ sĩ, sáng tác, biểu diễn; 2 giải cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; 3 giải cho ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí xuất sắc.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao giải Vàng cho đại diện nhóm tác giả của Báo Điện tử VTC News.
Phó Tổng Giám Đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao giải cho đại diện các nhóm tác giả đoạt giải Bạc.
Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao giải Bạc cho đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VTC News.
Được tổ chức hằng năm, vinh danh những gương mặt đã có đóng góp xứng đáng cho thương hiệu “Tiếng nói Việt Nam”.
Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, nhằm tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phó Tổng Giám Đốc VOV Vũ Hải Quang trao giải cho đại diện các nhóm tác giả đoạt giải Đồng.
Phó Tổng Giám Đốc VOV Vũ Hải Quang trao giải Đồng cho đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VTC News.
Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9 là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là hình thức khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ công tác chuyên môn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên và người lao động.
Cũng trong sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài (7/9/1945-7/9/2025).
Cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Đây là công trình tập hợp tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề của nhiều thế hệ làm báo phát thanh, vừa là món quà tri ân, vừa là lời gửi gắm tới tương lai.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao tặng sách cho các nguyên lãnh đạo Đài.
Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng trao tặng sách cho đại diện Tập đoàn T&T, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,...
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Bình luận