Tranh cãi việc ngồi 10 tiếng ở quán gọi 1 ly nước, bị phụ thu rồi chấm 1 sao

Nhóm khách ngồi suốt 10 tiếng nhưng chỉ gọi một ly nước, sau đó bị phụ thu và để lại đánh giá 1 sao. Từ một tình huống cụ thể, sự việc nhanh chóng bùng lên tranh cãi về ý thức tiêu dùng, cách vận hành dịch vụ và “văn hóa đi cà phê” trong đời sống đô thị hiện đại.

Theo nội dung bài đăng từ phía quán cà phê, một nhóm bạn nữ đến quán để học bài từ khoảng 9h đến 19h. Trong suốt 10 tiếng, nhóm này chỉ gọi 1 ly nước, trong khi các thành viên khác mang theo nước lọc, thậm chí mua đồ uống từ bên ngoài.

Đáng chú ý, vào buổi trưa, nhóm rời quán đi ăn nhưng vẫn để lại đồ đạc để giữ chỗ. Khi quay lại, họ tiếp tục sử dụng không gian, thậm chí ghép ghế nằm nghỉ trong quán.

Phía quán cho biết đã đề nghị khách gọi thêm đồ uống nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, quán áp dụng phụ thu 40.000 đồng/người do thời gian sử dụng chỗ ngồi kéo dài.

"Sau đó, nhóm khách để lại cho quán một đánh giá 1 sao kèm nội dung dài.”, bài đăng từ phía quán bày tỏ.

Ở chiều ngược lại, đại diện nhóm khách cho rằng vấn đề không nằm ở việc phụ thu, mà ở cách thông báo.

Theo chia sẻ, đến khoảng 18h30, nhân viên mới thông báo quy định: khách ngồi quá 6 tiếng sẽ bị tính thêm 20.000 đồng/người/giờ. Khi đó, nhóm đã ngồi 10 tiếng nên phải trả thêm 80.000 đồng/người; sau khi trao đổi, quán giảm còn 40.000 đồng/người.

“Chuyện sẽ không có gì nếu ngay từ đầu quán thông báo rõ hoặc nhắc khi vừa đủ 6 tiếng. Việc thông báo muộn khiến tụi mình khá bất ngờ”, đại diện nhóm khách cho biết.

Một thành viên trong nhóm cũng lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định không có ý “chiếm chỗ” hay gây ảnh hưởng đến quán. Nhóm đến để học tập, có gọi nước và sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin rõ ràng về phụ thu khiến trải nghiệm trở nên tiêu cực.

Sau khi rời quán, nhóm khách để lại đánh giá 1 sao trên nền tảng trực tuyến, chấm điểm thấp toàn bộ các tiêu chí từ đồ uống, dịch vụ đến không gian.

Một tài khoản khác cũng bình luận với nội dung tương tự, cho rằng quán không hề niêm yết quy định phụ thu và việc thông báo muộn khiến khách “sốc”.

Động thái này được xem là “giọt nước tràn ly”, đẩy sự việc từ mâu thuẫn nhỏ giữa khách và quán thành tranh cãi công khai trên mạng xã hội.

Dân mạng chia phe: Ai đúng, ai sai?

Ngay sau khi lan truyền, câu chuyện thu hút hàng nghìn bình luận với hai luồng ý kiến rõ rệt. Nhóm ủng hộ quán cho rằng hành vi của khách là thiếu ý thức tiêu dùng. Việc ngồi 10 tiếng nhưng chỉ gọi một ly nước bị xem là “không thể chấp nhận”.

“Quán cà phê là nơi kinh doanh, không phải thư viện miễn phí. Ngồi cả ngày mà gọi một ly nước thì quán lấy gì trả tiền mặt bằng?”, một người dùng bình luận.

Một số ý kiến còn chỉ trích việc mang đồ ăn, nước uống từ bên ngoài vào, cũng như hành động nằm nghỉ trong quán là không phù hợp với không gian dịch vụ.

Ngược lại, nhóm bênh vực khách lại cho rằng quán sai ở khâu minh bạch thông tin.

“Nếu có quy định phụ thu thì phải thông báo từ đầu hoặc niêm yết rõ ràng. Không thể để khách ngồi xong rồi mới báo tính tiền”, một ý kiến nêu quan điểm.

Một số người cho rằng trong ngành dịch vụ, cách giao tiếp và xử lý tình huống quan trọng không kém sản phẩm. Việc thông báo muộn dễ khiến khách cảm thấy bị “đặt vào thế đã rồi”.

Thực tế, đây không phải lần đầu các quán cà phê tại TP.HCM vướng tranh cãi liên quan đến thời gian ngồi và phụ phí.

Thời gian gần đây, nhiều quán bắt đầu áp dụng các quy định như giới hạn thời gian sử dụng chỗ ngồi, phụ thu nếu không gọi thêm đồ uống, hoặc hạn chế dùng máy tính cá nhân trong giờ cao điểm. Một số quán thậm chí tính phí chỗ ngồi theo giờ hoặc yêu cầu khách gọi thêm món sau một khoảng thời gian nhất định.

Xu hướng này xuất phát từ áp lực chi phí ngày càng lớn, đặc biệt là tiền thuê mặt bằng tại các khu vực trung tâm. Trong bối cảnh đó, việc khách “ngồi lì” nhiều giờ nhưng chi tiêu thấp trở thành bài toán khó đối với chủ quán.

Khi quán cà phê không còn chỉ để… uống cà phê

Sự việc lần này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ. Quán cà phê ngày nay không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, mà còn trở thành không gian học tập, làm việc, họp nhóm, thậm chí là “văn phòng thứ hai”.

Nhiều người sẵn sàng ngồi hàng giờ, thậm chí cả ngày tại quán để tận dụng wifi, điều hòa và không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của quán cà phê vẫn chủ yếu dựa vào đồ uống; khi thời gian sử dụng không gian và mức chi tiêu không tương xứng, mâu thuẫn là điều khó tránh.

Từ góc độ dịch vụ, các chuyên gia cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở hai yếu tố là minh bạch và ý thức.

Với phía quán, việc công khai rõ ràng quy định về thời gian ngồi, phụ phí (nếu có) là cần thiết để tránh hiểu lầm. Thông tin này nên được thể hiện trên menu, bảng thông báo hoặc trao đổi trực tiếp với khách ngay từ đầu.

Trong khi đó, phía khách hàng cũng cần ý thức rằng quán cà phê là không gian kinh doanh có chi phí vận hành. Việc sử dụng dịch vụ trong thời gian dài nên đi kèm mức tiêu dùng phù hợp.

“Không thể coi quán cà phê là không gian công cộng miễn phí, nhưng cũng không thể áp đặt quy định mà không thông báo trước”, một chuyên gia trong ngành F&B nhận định.

Dù đúng – sai còn gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng đây là một trường hợp điển hình cho mâu thuẫn trong ngành dịch vụ hiện nay.

Về phía nhóm khách, việc ngồi quá lâu với mức tiêu dùng tối thiểu rõ ràng là chưa hợp lý. Tuy nhiên, việc quán không thông báo rõ ràng ngay từ đầu cũng là điểm cần rút kinh nghiệm. Chính đại diện nhóm khách cũng thừa nhận sau sự việc đã rút kinh nghiệm, sẽ hỏi trước quy định nếu có nhu cầu ngồi lâu.

Đến thời điểm hiện tại, câu chuyện vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều góc nhìn khác nhau.

Từ một tình huống cụ thể, tranh cãi đã mở rộng thành câu hỏi lớn hơn: ranh giới giữa “không gian công cộng” và “dịch vụ trả phí” trong quán cà phê nên được xác định như thế nào?

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, những mâu thuẫn tương tự có thể sẽ còn tiếp diễn. Và lời giải, có lẽ, vẫn nằm ở sự rõ ràng từ phía người bán và ý thức từ phía người sử dụng dịch vụ.