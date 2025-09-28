Bắt nhóm đạo chích lợi dụng mưa bão đột nhập nhà hàng trộm két sắt

(VTC News) -

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ trộm két sắt xảy ra tại một nhà hàng trên địa bàn phường.

Khoảng 9h ngày 27/9, Công an phường Hải Châu nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi két sắt bên trong có hơn 55 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Nhóm đạo chích bị bắt. (Ảnh: C.A)

Thời điểm xảy ra vụ trộm, Đà Nẵng đang có mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10. Tuy nhiên, chỉ sau 3 giờ vào cuộc điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ 3 đối tượng gây án gồm: V.T.Bình, N.B.Huy, L.H.A.Tuấn (cùng SN 2011, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, nhóm đạo chích khai nhận, hôm 20/9, Bình trộm xe máy hiệu Wave Alpha trên địa bàn phường Sơn Trà mang đi cất giấu, sau đó giao cho Tuấn và Huy để làm phương tiện đi trộm cắp.

Đến 0h ngày 27/9, Huy và Tuấn mang theo xà beng, sử dụng xe máy này chạy đến nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu. Cả hai dùng xà beng cạy phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong lấy trộm điện thoại cùng két sắt.

Sau đó, các đối tượng mang đến dưới gầm cầu Sông Hàn, cạy phá két sắt lấy tiền chia nhau rồi ném két sắt, điện thoại xuống sông phi tang.

Công an phường Hải Châu đã thu giữ tang vật gồm 38 triệu đồng, xe máy Wave Alpha cùng cây xà beng.