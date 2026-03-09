Trấn Thành quay phim cùng Park Bo Gum, báo Hàn dành lời khen đặc biệt

(VTC News) -

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Trấn Thành tham gia buổi đọc kịch bản bom tấn Kai: Thanh kiếm của Godumankhan. Nam nghệ sĩ Việt Nam được xác nhận sẽ tham gia dự án cùng dàn diễn viên nổi tiếng của xứ kim chi.

Trấn Thành đóng bom tấn sử thi Hàn Quốc. Báo Hàn gọi anh là ''diễn viên quốc dân của Việt Nam''.

Trấn Thành xuất hiện với trang phục tối màu giản dị, chăm chú theo dõi kịch bản và trao đổi với ê-kíp sản xuất. Theo thông tin từ báo Hàn, anh sẽ đảm nhận vai Hong Gwan Seol Ingu, một viên quan thuộc phủ An Đông đô hộ của nhà Đường – nhân vật có vị trí và tầm ảnh hưởng nhất định trong câu chuyện.

Tại buổi đọc kịch bản, các diễn viên cũng thực hiện nhiều động tác chiến đấu để làm quen với nhân vật và thống nhất nhịp diễn, tạo nên bầu không khí làm việc sôi nổi. Hình ảnh Trấn Thành làm việc cùng các đồng nghiệp Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên Trấn Thành tham gia diễn xuất trong một dự án điện ảnh quy mô lớn của Hàn Quốc, đánh dấu bước đi mới trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Tài tử Park Bo Gum sẽ đảm nhận vai chính của phim.

Kai: Thanh kiếm của Godumankhan lấy bối cảnh giai đoạn sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ. Phim xoay quanh một người đàn ông mất ký ức, bị biến thành nô lệ và tham gia vào đại hội quyết đấu nhằm giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Tác phẩm được giới thiệu là dự án hành động cổ trang hoành tráng, kết hợp yếu tố lịch sử và võ thuật.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật của Hàn Quốc. Park Bo Gum vào vai chính Chilseong – một võ sĩ mất trí nhớ bị đưa vào đấu trường nô lệ sau khi Cao Câu Ly sụp đổ. Nhân vật hứa hẹn cho thấy hình ảnh mới của Park Bo Gum với ánh mắt kiên định cùng những màn đấu kiếm ấn tượng ngay cả trong tình huống khắc nghiệt.

Trong khi đó, Joo Won đảm nhận vai Gye Pil Hyeok, chiến binh lạnh lùng đại diện cho người Đột Quyết tham gia đại hội quyết đấu giữa các liên minh. Đây là chiến binh lạnh lùng, mạnh mẽ, tham gia liên minh và nổi bật với những cảnh hành động sử dụng song kiếm.

Nam diễn viên Joo Won.

Ngoài dàn diễn viên chính, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn. Choi Gwi Hwa đảm nhận vai đại tộc trưởng người Khiết Đan, trong khi Park Myung Hoon – nam diễn viên từng gây chú ý với bộ phim Ký sinh trùng sẽ vào vai cựu lính gác thành Liêu Đông. Bên cạnh đó, Lee Soon Won hóa thân thành quân sư của người điều hành đại hội quyết đấu.

Ngoài ra, Jung Jae Young vào vai Heuk Soo Gang – thủ lĩnh lực lượng phục quốc Goguryeo (Damul Army), còn Lee Sun Bin đảm nhận vai Maya, một thành viên của lực lượng này với hình ảnh mạnh mẽ và nhiều cảnh hành động ấn tượng. Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim sẽ mang đến nhiều cảnh hành động quy mô lớn cùng những màn đấu kiếm kịch tính, hứa hẹn tạo nên một câu chuyện sử thi hấp dẫn trên màn ảnh.