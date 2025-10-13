Trạm đổi pin - cứu cánh cho người thuê trọ

(VTC News) -

Mùa tìm trọ thêm khổ vì dùng xe điện

Tháng 9, 10 – cao điểm tìm nhà trọ của sinh viên Hà Nội – càng trở nên áp lực với những bạn trẻ sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Không chỉ quan tâm giá phòng, vị trí gần trường, nhiều sinh viên còn “đau đầu” vì tiêu chí mới: Chỗ sạc xe an toàn.

Trên các hội nhóm tìm thuê chung cư mini trên mạng xã hội, không ít chủ nhà đã đăng thông báo rõ ràng với điều kiện 'Không nhận người đi xe điện'. (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm 2 trường Đại học Thương mại, kể: “Em đi xe máy điện để tiết kiệm chi phí. Nhưng khi đi tìm trọ, rất nhiều nơi từ chối cho sạc xe. Có chỗ cho thì tính phí gửi xe ngoài bãi với giá 250.000 đồng/tháng, trong khi trọ đã hơn 3,5 triệu rồi. Em phải chọn gửi xe ngoài vì không còn cách nào khác”.

Không riêng gì sinh viên, nhiều lao động tự do cũng khó khăn tìm nhà trọ giá rẻ vì sử dụng xe điện. Anh Lê Văn Quân (29 tuổi), làm shipper công nghệ, đang thuê trọ tại một căn phòng 14m2 ở quận Hoàng Mai. Anh kể: “Tôi sạc xe ở nhà trọ, nhưng chủ nhà yêu cầu phải trông trực tiếp, không được rời mắt, không được sạc qua đêm. Nhiều khi đi làm về 11 giờ đêm, mệt mà vẫn phải ngồi canh xe sạc”.

Nhiều khu nhà trọ đã cũ, không đảm bảo đủ hạ tầng để sạc cùng lúc nhiều xe điện. (Ảnh: Thanh Trà)

Lý do khiến nhiều chủ nhà trọ, chung cư mini e ngại xe điện chính là yếu tố an toàn. Anh Nguyễn Hữu Linh, quản lý khu chung cư mini trên phường Cầu Giấy, cho biết: “Tôi đồng ý cho khách sạc xe, nhưng yêu cầu bắt buộc là phải trông xe, không được cắm điện rồi bỏ đi. Nếu để cháy nổ thì cả toà nhà vạ lây. Đặc biệt, tôi không cho sạc pin qua đêm. Chúng tôi yêu cầu người thuê ký cam kết, nếu pin hỏng là phải thay mới”.

Ông Trần Văn Duy, chủ một tòa chung cư mini 6 tầng tại phường Thanh Xuân, chia sẻ: “Nhà tôi xây từ 2018, lúc ấy chưa tính chuyện sạc xe điện. Giờ người thuê đi xe điện nhiều nhưng tôi không dám cho sạc tầng 1 vì hãi quá. Chỉ cần một vụ cháy thôi là đi tong cả tòa”.

Nhiều khu chung cư mini nằm sau trong các ngõ nhõ tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Trà)

Trạm đổi pin - cứu cánh cho người thuê trọ

Trong bối cảnh người dân loay hoay tìm chỗ sạc, các hãng xe đang đưa ra hướng đi mới. VinFast vừa công bố kế hoạch triển khai 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc trong 3 năm. Riêng tháng 10/2025 sẽ có 1.000 trạm đầu tiên, cuối năm đạt 50.000, tạo ra một “lưới an toàn” rộng khắp.

Các mẫu xe đổi pin mới sẽ có khoang chứa 2 ngăn pin 1,5 kWh. Người dùng chỉ cần thuê pin (200.000 đồng/pin/tháng) và trả thêm 9.000 đồng/lần đổi. Việc đổi pin diễn ra trong vài phút, nhanh gọn không kém gì đổ xăng.

Song song, Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Thế Giới Di Động cũng ký kết thỏa thuận triển khai hơn 2.000 điểm sạc và đổi pin xe điện VinFast trên toàn quốc đến năm 2026.

Bạn Sơn Minh, sinh viên tại Hà Nội, chia sẻ: "Em rất kỳ vọng vào thông tin sẽ có nhiều trạm đổi pin xe điện. Tháng 12 tới đủ 18 tuổi, thi bằng lái xong, chắc em sẽ lựa chọn mua 1 chiếc xe có pin đổi. Bọn em đi tìm nhà trọ nhỏ giá rẻ, nhiều chủ nhà e ngại nếu khách thuê phải sạc tại nơi ở vì hạ tầng điện không đảm bảo an toàn nên em thấy xe đổi pin đúng là cứu cánh cho sinh viên như bọn em trong việc tìm nhà trọ".

Anh Nguyễn Công Hoan, sinh sống chung cư khu vực phường Láng cho biết, trước đây anh còn khá e ngại trong việc mua xe điện, bởi trạm sạc khu vực tầng hầm thường đông, phải chờ đợi, đặt biệt vào giờ cao điểm. Anh cho biết: “Nếu có các trạm đổi pin xe điện, sẽ rất nhanh và tiện lợi, không khác gì đổ xăng, đặc biệt chi phí mỗi lần đổi cũng rất hợp lý. Nên chắc trong vài tháng tới, khi Vinfast có các mẫu xe máy điện phiên bản đổi pin, chắc chắn tôi sẽ chuyển sang xe điện”.

Sạc xe điện không sai, sai là ở cách dùng

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, việc cấm hoàn toàn sạc xe điện trong các khu chung cư hoặc khu trọ vì lo sợ cháy nổ là một quyết định thiếu cơ sở khoa học và mang tính cực đoan. Ông cho rằng, thay vì cấm đoán một cách tuyệt đối, cần nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Một trong những nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro hiện nay là do hệ thống hạ tầng điện tại nhiều khu nhà trọ, chung cư mini hay thậm chí cả chung cư cao tầng không được thiết kế để phục vụ việc sạc xe điện. Vào giờ cao điểm – khi cư dân đồng loạt sạc xe – hệ thống điện dễ rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt nếu không được trang bị thiết bị bảo vệ dòng điện như aptomat hay bộ điều tiết nguồn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ chập cháy, chứ không phải bản thân phương tiện điện.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh rằng, khu vực để xe hiện nay thường được tận dụng để sạc pin một cách tự phát, trong khi tầng hầm, gara hoặc nơi có mật độ phương tiện dày đặc vốn là không gian có nguy cơ cháy nổ cao, không chỉ với xe điện mà cả xe xăng nếu xảy ra rò rỉ nhiên liệu. Vì thế, việc thiết kế khu sạc cần được quy hoạch riêng biệt, có khoảng cách an toàn và được trang bị thiết bị phòng cháy chuyên dụng phù hợp với tính chất cháy nổ từ pin lithium.

Cùng quan điểm, ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cũng cảnh báo rằng nhiều sự cố cháy nổ liên quan đến xe điện xuất phát từ chính hành vi sử dụng sai của người dân.

Theo ông, có ba nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ. Thứ nhất, người dùng sử dụng pin và bộ sạc không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định chất lượng. Thứ hai, tự ý sửa chữa, nâng cấp hoặc độ chế xe, làm sai lệch thiết kế ban đầu, khiến hệ thống điện trở nên mất ổn định. Thứ ba, thói quen sử dụng sai cách, như sạc qua đêm, sạc pin ngay sau khi xe vừa vận hành, hoặc sạc quá thời gian quy định, đều làm tăng nguy cơ cháy do pin quá nhiệt.

Ông Thái đặc biệt nhấn mạnh rằng, để phòng ngừa sự cố, người dân cần chọn mua xe điện từ các nhà sản xuất uy tín, có chứng nhận kiểm định, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn kỹ thuật khi sạc pin. Không sạc trong môi trường có nguồn nhiệt, không dùng bộ sạc không tương thích, và nên có thiết bị cắt điện tự động nếu sạc tại khu vực đông người như nhà trọ.

Với các chủ nhà trọ, việc yêu cầu cam kết từ người thuê là cần thiết, nhưng đồng thời cũng nên chủ động đầu tư các thiết bị bảo vệ nguồn điện, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh từ sự bất cẩn của người dùng.