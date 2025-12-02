Trải nghiệm sang trọng theo 'phong cách xanh' với Toyota Camry HEV

(VTC News) -

Có thể nói, Camry HEV 2025 là minh chứng cho “chiến lược xanh” của Toyota: Vừa duy trì đẳng cấp tinh tế về thiết kế và tiện nghi cao cấp, cảm giác lái ấn tượng đồng thời giảm thiểu đáng kể lượng phát thải. Với Camry HEV, chủ nhân vừa trải nghiệm cảm giác thượng lưu kết hợp góp phần bảo vệ môi trường sống.

Một mẫu xe đẹp từ trong ra ngoài

Là mẫu sedan hạng D, Camry nổi bật nhờ kích thước gọn gàng, thuận tiện di chuyển trong đô thị và tiết kiệm thời gian trong giờ cao điểm. Thiết kế khung gầm thấp giúp xe bám đường tốt hơn, giảm rung lắc và tiếng ồn khi vận hành.

Ngoại thất xe được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ mạnh mẽ mà vẫn thanh lịch. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh “cá mập đầu búa” với cụm lưới tản nhiệt mở rộng và các đường nét góc cạnh, tạo hình ảnh cá tính, đầy uy lực. Cụm đèn LED sắc nét, sang trọng, kết hợp khả năng chiếu sáng tăng tính an toàn khi lưu thông. Dọc thân xe là những đường gân nổi tinh tế chạy suốt hai bên mang đến vẻ ngoài lịch lãm nhưng vẫn đủ sự trẻ trung, năng động và giàu tính thể thao.

Ngoại thất Camry HEV toát lên sự cá tính với các đường góc cạnh cùng phần đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh “cá mập đầu búa”.

Bước vào bên trong, Camry HEV 2025 sở hữu nội thất hiện đại và cao cấp. Ghế ngồi bọc da chỉnh điện 10 hướng có thêm tính năng làm mát, mang lại sự thoải mái trên mọi hành trình. Vô-lăng và bảng táp-lô của xe được bố trí hợp lý, đồng bộ với màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch và HUD 10 inch giúp người lái quan sát dễ dàng và tăng điểm nhấn cho khoang lái.

Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cùng tính năng lọc không khí giúp không gian nội thất luôn trong lành, tiện nghi mang đến cảm giác thư thái, trong mỗi chuyến đi.

Khoang lái của xe được bố trí hợp lý với thiết kế trang nhã.

Hệ thống hybrid thế hệ mới - hiệu suất cao kết hợp bảo vệ môi trường

Camry HEV 2025 được trang bị hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 - thế hệ mới nhất của Toyota - với động cơ điện được tinh chỉnh cho hiệu suất cao, đồng thời đảm bảo sự êm ái khi vận hành. Hệ thống hybrid thế hệ mới này kết hợp với động cơ xăng 2.5L mạnh mẽ (đạt tổng công suất 224 mã lực) thông qua hộp số e-CVT giúp xe tăng tốc nhanh nhưng vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Nhờ đó, Camry 2025 có được sức mạnh tương đương xe sử dụng động cơ xăng cỡ lớn nhưng vẫn giữ được ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của hệ hybrid.

Một cải tiến đáng chú ý trên Camry HEV 2025 là pin hybrid chuyển từ loại Ni-MH sang Lithium-ion nhỏ gọn, nhẹ và cho công suất cao hơn so với trước.

Một điểm cộng nữa từ hệ thống hybrid được tinh chỉnh tối ưu cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Khi vận hành, hệ thống hybrid sẽ ưu tiên dùng mô-tơ điện cho những chuyển động ban đầu hoặc khi chạy ở tốc độ thấp, rồi tự động kết hợp thêm động cơ xăng ở tốc độ cao, đảm bảo đáp ứng tức thì yêu cầu vận tốc mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Camry HEV 2025 được trang bị hệ thống hybrid mới nhất của Toyota, mang tới hiệu suất cao khi vận hành.

Toyota Camry hiện có 3 phiên bản, gồm bản xăng giá từ 1,22 tỷ đồng và 2 bản HEV là MID CE và TOP CE có giá lần lượt là 1,46 tỷ đồng và 1,53 tỷ đồng. Phiên bản TOP CE có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại không gian mở thoáng đãng và thư giãn khi ngồi trong xe. Cả 2 phiên bản đều sở hữu màn hình giải trí trung tâm kết nối Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ mới cùng 7 túi khí được bố trí tại các vị trí trọng yếu sẽ kích hoạt nhanh chóng khi xảy ra va chạm.

Từ nay đến hết 31/12/2025, Toyota đang có chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản của mẫu xe Camry. Ngoài ra, Toyota cũng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất vay cho tất cả khách hàng mua Camry HEV với ưu đãi lãi suất từ 1,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu.

Ngoài ra, Toyota mang tới chương trình “Vay trả trước 0 đồng” với tất cả mẫu xe của hãng dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm giáo viên, y/bác sĩ, lực lượng vũ trang, viên chức); nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn và đối tác/nhà cung cấp/hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Camry HEV là một lựa chọn đồng điệu với nhịp sống toàn cầu, nơi trách nhiệm xã hội song hành cùng phong cách cá nhân. Trên mọi cung đường, Camry HEV sẽ là bạn đồng hành bền bỉ, êm ái cho những người mong muốn khẳng định bản lĩnh khác biệt.