Trải nghiệm chèo thuyền Kayak thưởng ngoạn núi non Tràng An

(VTC News) -

Kayak Tràng An được khu du lịch Tràng An khai thác và đưa vào hoạt động từ ngày 17/8/2020 và đến hiện tại vẫn không ngừng thu hút các bạn trẻ ghé thăm và tham gia giữa các hình thức tham quan phổ biến và mới lạ khác tại Ninh Bình như: Chèo thuyền ở Tam Cốc, ngồi trực thăng khám phá Tràng An…

Vừa du lịch ngắm cảnh, vừa rèn luyện thể lực với Kayak Tràng An thì không còn gì tuyệt vời bằng.

Dành cho những bạn lần đầu tiên nghe đến chèo thuyền Kayak Tràng An: Kayak vốn là loại thuyền nhỏ và mỏng, chỉ chở khoảng từ 1 đến 2 người cùng lúc, làm từ gỗ bọc da hải cẩu ở bên ngoài nhằm tạo nên độ bền cho thuyền. Để phục vụ cho mục đích tham quan du lịch ở Ninh Bình thì cấu trúc của thuyền có một chút thay đổi nhỏ để tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho khách du lịch khi tham gia loại hình khám phá đầy tính thử thách này.

Hành trình Kayak Tràng An hiện nay có 2 tuyến hành trình riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm khám phá đầy trọn vẹn dành cho bạn. Ngoài ra, khi lựa chọn Kayak Tràng An bạn còn được đội hướng dẫn kỹ thuật chèo thuyền cũng như được cung cấp các dụng cụ bảo hộ cần thiết để đảm bảo an toàn suốt hành trình từ 2 – 3 tiếng (tương đương 5 – 8 km tùy tuyến).

Tuyến 1:Bến thuyền trung tâm > Đền Trình > Cổng Tam Quan > Cửa hang Tối > Cửa hang Quy Hậu > Núi Ngọc

- Đền Trình

“Trình diện” tại Đền Trình ở điểm đến đầu tiên của Kayak Tràng An tuyến 1 sẽ mang lại cái nhìn đầy sâu sắc về ngôi đền được xây dựng hình chữ Đinh đã tồn tại hơn 1.000 năm, thờ các vị công thần thời Đinh. Ngôi đền thường xuyên được tu sửa từ năm 2003 nên sở hữu vẻ khang trang và chắc chắn hơn rất nhiều.

Đền Trình – điểm đến đầu tiên nổi bật với lối xây dựng hình chữ Đinh độc đáo.

Đền Trình được xếp ở đầu trong danh sách điểm tham quan của tuyến 1 với mong muốn các du khách có chuyến hành trình suôn sẻ và gặt hái được nhiều điều thú vị trước khi tiếp tục hành trình của mình khi chèo thuyền Kayak Tràng An.

- Cổng Tam Quan

Cổng Tam Quan – điểm đến thứ 2 khi chèo thuyền Kayak Tràng An theo tuyến 1. Bạn có thể ngồi trên thuyền để tiện check-in hoặc trực tiếp đi lên vài chục bậc thang đến đỉnh cổng Tam Quan để ghi lại những khung hình tuyệt mỹ và ngoạn mục của thiên nhiên Ninh Bình.

- Cửa hang Tối

Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ có thể chèo thuyền Kayak Tràng An đến cửa hang Tối. Hang có cấu trúc uốn khúc và quanh co, ánh sáng không thể lọt vào nên người dân địa phương gọi là hang Tối, trần hang khá thấp nhưng bù lại đá nhũ bên trong hang rũ xuống khá tự nhiên và đẹp mắt. Từ cửa hang, bạn đã có thể nhìn được tổng thể vẻ đẹp đầy cuốn hút của hang Tối.

- Cửa hang Quy Hậu

Cũng giống hang Tối, bạn chỉ có thể dừng lại ở cửa hang. Quy Hậu còn có nghĩa là “quay về”. Toạ độ này là địa điểm khám phá cuối cùng trước khi kết thúc hành trình để quay đầu về bến thuyền trung tâm.

- Núi Ngọc

Núi Ngọc là địa điểm sinh sống của 3 cá thể voọc “mặc quần đùi trắng” sau khi được thả về tự nhiên từ tháng 9/2020. Nếu may mắn, bạn còn có cơ hội ngắm nhìn chúng chạy nhảy, di chuyển trên các cành cây cao tại Núi Ngọc.

Tuyến 2:Bến thuyền trung tâm > Bến đảo Kong cũ > Thuỷ Đình > Hành Cung Vũ Lâm

- Bến đảo Kong cũ

Trước khi được tháo dỡ từ năm 2019 sau 2 năm bộ phim “Skull Island” công chiếu ngoài rạp thì nơi đây chính là “phim trường Kong” nổi tiếng thu hút khách du lịch một thời, bởi từng được lấy làm bối cảnh quê hương của King Kong.

Kayak Tràng An tuyến 2 sẽ đưa bạn tham quan một bến đảo Kong rất khác khi được phục dựng thành ngôi làng Việt cổ tựa như một bảo tàng ngoài trời vô cùng đặc sắc với những mô hình thời tiền sử độc đáo. Đến và khám phá quá trình tiến hoá, thích nghi cuộc sống của con người tại Đông Nam Á cũng là trải nghiệm cực đáng giá.

Khung cảnh đầy hiền hoà và thi vị xung quanh Thủy Đình.

Thủy Đình

Ngoài cổng Tam Quan thì Thuỷ Đình cũng là địa điểm check-in “hot” không kém. Sở hữu khung cảnh thiên nhiên đầy hữu tình, thi vị khi chèo thuyền Kayak Tràng An men theo dòng nước, Thủy Đình có thể khiến bạn say mê đến nỗi không thể rời mắt. Đặc biệt vào những ngày lễ, chuông lớn bên trong Thủy Đình sẽ rền vang gợi lên không khí lễ hội khá thích thú.

Hành Cung Vũ Lâm

Đến với những địa điểm đậm nét lịch sử tiếp theo trong hành trình chèo thuyền Kayak Tràng An tuyến 2, bạn sẽ tiếp cận Hành Cung Vũ Lâm. Là một cụm di tích nằm phía sau Thủy Đình, tiền thân là căn cứ quân sự thời nhà Trần và hiện tại thuộc vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An.

Khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc hoành tráng của nơi này, bạn sẽ không khỏi trầm trồ thán phục tài nghệ xa xưa của dân tộc mình.