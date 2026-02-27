Trai gái làng gốm ở Hà Nội ngụp lặn săn ‘lộc vịt’ đầu xuân

Bạn Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, xã Kim Đức) cho biết đây là lần đầu tiên bản thân trực tiếp tham gia bắt vịt. “Ban đầu em chỉ định đứng xem, nhưng thấy bạn bè xuống nước đông vui nên cũng tham gia. Nước lạnh nhưng không khí rất hào hứng. Ai cũng muốn thử vận may đầu năm”, Hằng nói và cho biết dù không bắt được vịt đeo ruy băng, bản thân vẫn thấy vui vì được góp phần vào không khí chung.