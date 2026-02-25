Trai làng mặc yếm đào, lả lơi múa 'con đĩ đánh bồng' giữa phố Hà Nội

Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất tham gia đội múa bồng, em Nguyễn Hải Đăng (học sinh lớp 9) không giấu được sự hào hứng. "Khi khoác lên mình trang phục nữ giới, phải tự tay đánh phấn, tô son để lột tả vẻ lúng liếng, lả lơi của điệu múa, em hoàn toàn không cảm thấy e ngại hay xấu hổ. Ngược lại, em thấy điệu múa cổ của quê hương mình rất đẹp và mang tính nghệ thuật cao. Việc được tự tin thể hiện nét duyên dáng trên sân đình và góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống là niềm tự hào rất lớn đối với em", Đăng cho biết.