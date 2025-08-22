'Trai đẹp' DPR Ian trở lại Việt Nam, đội nón lá 'đốn tim' fan

Trưa 22/8, ca sĩ DPR Ian có mặt tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho show diễn trong khuôn khổ 8WONDER 2025 – Moments Of Wonder.
Xuất hiện với trang phục đơn giản, nam ca sĩ sinh năm 1990 gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, rạng rỡ.
Hàng trăm khán giả có mặt từ sớm để chào đón DPR Ian - người từng khiến sân vận động Mỹ Đình bùng nổ trong cơn mưa lớn ở lần diễn trước.
Fan Việt chuẩn bị nhiều món quà đặc biệt, từ kẹo lạc, chiếc nón lá mini được vẽ cờ đỏ sao vàng,.. để dành tặng nam ca sĩ.
DPR Ian thân thiện, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ.
Nam ca sĩ còn đội thử chiếc nón lá ngay tại sân bay trước khi di chuyển về khách sạn.
Tại đây, anh tiếp tục được tặng thêm một chiếc nón lá cầu kỳ hơn.
Lần trở lại này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những khoảnh khắc khó quên, bởi DPR Ian từng chia sẻ rằng anh có nhiều kỷ niệm đẹp ở Việt Nam và đặc biệt yêu thích thời gian khám phá Hà Nội sau show diễn.
Ngoài DPR Ian, đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế và Việt Nam như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, Soobin, Hoà Minzy,...
Bình luận