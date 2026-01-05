Trả giá đắt khi tung tin Đệ nhất phu nhân Pháp là người chuyển giới

(VTC News) -

Theo Reuters, một tòa án tại Paris hôm 5/1 tuyên bố kết án 10 người vì hành vi bôi nhọ Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron trên không gian mạng thông qua việc lan truyền thông tin sai sự thật.

Nhiều năm qua, bà Brigitte Macron và chồng là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục trở thành mục tiêu của các cáo buộc vô căn cứ. Trong đó có thông tin bịa đặt cho rằng bà được sinh ra với tên Jean-Michel Trogneux, thực chất đây là tên của người anh trai ruột của bà.

Khoảng cách tuổi tác 24 năm giữa hai vợ chồng ông Macron cũng từng là chủ đề của nhiều chỉ trích và lời công kích. Cặp đôi chủ yếu phớt lờ các công kích này trong nhiều năm, nhưng gần đây họ bắt đầu đưa các vụ việc ra tòa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết hôm 5/1 được xem là thắng lợi đối với gia đình Macron, trong bối cảnh họ đang theo đuổi vụ kiện tội phỉ báng quy mô lớn tại Mỹ nhằm vào người có ảnh hưởng kiêm podcaster cánh hữu Candace Owens. Người này cũng từng lan truyền thông tin cho rằng bà Brigitte Macron sinh ra là nam giới.

Trong phán quyết hôm 5/1, 8 người đàn ông và 2 phụ nữ bị kết tội đưa ra các bình luận ác ý về giới tính và xu hướng tính dục của bà Brigitte Macron, thậm chí còn đưa ra những so sánh mang tính xúc phạm liên quan đến chênh lệch tuổi tác giữa bà và chồng. Theo France Info, họ bị tuyên các mức án lên tới 8 tháng tù treo.

Reuters cho biết hiện chưa thể liên lạc ngay với luật sư của bà Brigitte Macron cũng như luật sư của những người bị kết án.

Phát biểu trên kênh TF1 tối Chủ nhật, bà Brigitte Macron bảo vệ quyết định theo đuổi cuộc chiến chống lại nạn bắt nạt trên mạng, bày tỏ hy vọng hành động của mình sẽ trở thành tấm gương cho những người khác. Bà cho biết các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào mình dường như không có hồi kết, thậm chí bao gồm cả việc xâm nhập vào tài khoản thuế và thay đổi danh tính.

Bà cũng bày tỏ sự thất vọng khi những kẻ công kích phớt lờ các bằng chứng rõ ràng về giới tính của bà.

“Giấy khai sinh không phải là thứ vô nghĩa. Đó là việc cha hoặc mẹ đến khai sinh cho con, xác nhận đứa trẻ là ai – là nam hay nữ. Tôi muốn giúp các thanh thiếu niên chống lại nạn quấy rối, và nếu tôi không làm gương, điều đó sẽ rất khó", bà nói.