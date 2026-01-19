TP Huế rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng sức mạnh đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế là minh chứng cho ý chí quyết tâm chính trị cao cho thành công chung của Đại hội XIV. Đây chính là ngày hội của lòng dân, là điểm tựa niềm tin để đất nước tự tin vững bước, sẵn sàng cho những bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.