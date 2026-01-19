Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng họp phiên trù bị

(VTC News) -

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (19/1), sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội), các đại biểu di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để dự phiên họp trù bị.

Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Châu)

Đại hội sẽ biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Tiếp đó, Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn để nghiên cứu các tài liệu của Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/1.

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc. Đại hội sẽ được đón các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Điểm mới của văn kiện Đại hội XIV là tích hợp ba báo cáo thành báo cáo chính trị duy nhất. Lần đầu tiên, Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, nêu từng mốc tiến độ thời gian cụ thể để đảm bảo thực hiện được ngay sau Đại hội.

Dự thảo Văn kiện đã thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thể hiện sự đồng thuận rất cao.

Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 14/1, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, dự kiến Đại hội XIV diễn ra trong 6,5 ngày - rút ngắn 1,5 ngày so với Đại hội XIII.

Tại phiên trù bị, Đại hội dự kiến dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

"Việc này nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đại hội với các đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như đối với quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước", bà Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ.

Quang Tùng - Phạm Hương - Anh Văn