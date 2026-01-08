TP.HCM xử lý gần 100 trường hợp vi phạm tại làn xe đạp vừa đưa vào hoạt động

(VTC News) -

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/1.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, trong tuần qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm do điều khiển phương tiện đi vào làn đường ưu tiên dành cho xe đạp. Đây là những làn đường mới được tổ chức nhằm bảo đảm an toàn cho người đi xe đạp, đồng thời từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Đại diện CSGT cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai, việc phát sinh vi phạm đã được dự báo trước. Thực tế tại một số đoạn cho thấy mặt đường bị thu hẹp trong khi lưu lượng phương tiện lớn, dẫn đến tình trạng người tham gia giao thông lấn làn, đi vào phần đường ưu tiên dành cho xe đạp.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, một bộ phận người dân chưa kịp thích nghi với phương án tổ chức giao thông mới cũng là nguyên nhân khiến vi phạm còn xảy ra.

Trước thực trạng trên, Công an TP.HCM đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục. Trong tuần tới, lực lượng công an sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức buổi làm việc liên ngành nhằm rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức giao thông tại các khu vực có làn xe đạp vừa đưa vào sử dụng. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng sẽ đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Một trong những giải pháp trọng tâm được đưa ra là điều tiết lại làn đường, đồng thời lắp đặt các dải phân cách mềm. Việc này nhằm tạo sự phân định rõ ràng giữa làn xe đạp và các làn dành cho phương tiện cơ giới, qua đó nâng cao mức độ an toàn cho người đi xe đạp và hạn chế tình trạng các phương tiện khác cố tình vi phạm.

Làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), thuộc phường An Khánh, TP.HCM

Đáng chú ý, tuyến đường Mai Chí Thọ được định hướng trở thành tuyến đường điển hình về an toàn giao thông. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ ưu tiên tối đa cho xe đạp, góp phần giảm xung đột giao thông và hạn chế nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang từng bước khuyến khích các hình thức giao thông thân thiện với môi trường.

Bên cạnh các giải pháp về tổ chức giao thông và hạ tầng, Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền. Lực lượng chức năng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa và quy định liên quan đến các làn xe đạp mới, từ đó nâng cao ý thức chấp hành.

Ngoài ra, cơ quan công an khuyến cáo người dân và các cơ quan báo chí chủ động cung cấp hình ảnh, video clip ghi nhận các hành vi vi phạm. Dựa trên những dữ liệu này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và xử lý “phạt nguội” đối với các trường hợp cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.