Cận cảnh đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở TP.HCM trước ngày về đích

Sau hơn 2 tháng triển khai, làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM trên trục Mai Chí Thọ (phường An Khánh) đang dần thành hình, nhiều hạng mục đã hoàn thiện cơ bản, tiến tới về đích theo kế hoạch.