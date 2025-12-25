TP.HCM trình phương án đầu tư 3 dự án gần 182.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Đầu tư Khu thể thao Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng

UBND TP.HCM đã có tờ trình khẩn gửi HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Theo tờ trình, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hình thức xây dựng - chuyển giao; đơn vị đề xuất đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được đầu tư trên diện tích khoảng 186,78 ha, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 145.629,6 tỷ đồng, được phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế thể thao tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam.

Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, theo hình thức PPP, đơn vị đề xuất đầu tư là Sun Group. (Ảnh: Lương Ý)

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các khu chức năng, gồm khu văn hóa - thể dục thể thao với các công trình hạng mục như sân vận động 50.000 chỗ, nhà thi đấu chuyên nghiệp, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu thể thao bóng đá, trung tâm thể thao đa năng.

Khu chức năng dịch vụ - công cộng đô thị gồm các hạng mục phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, khách mời; quảng trường; bệnh viện thể thao; trung tâm hội nghị - triển lãm...

Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng gồm các hạng mục cây xanh công viên, mặt nước; các công trình khác và khu chức năng hạ tầng kỹ thuật, giao thông...

Dự kiến thời gian thực hiện dự án khoảng 8 năm. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 1 năm bao gồm các công việc như lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng.

Giai đoạn thực hiện đầu tư khoảng 7 năm kể từ khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

Để đẩy nhanh tiến trình đầu tư, UBND TP.HCM đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại nghị quyết 260/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án có chủ trương đầu tư từ năm 1994, với diện tích đến 187ha, nhưng suốt hơn 30 năm qua vẫn là khu quy hoạch không thể triển khai. (Ảnh: Lương Ý)

Khu Thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án được TP.HCM đặc biệt kỳ vọng. Thời gian qua, thành phố đã tích cực kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố sẽ đầu tư xây dựng Khu thể thao Rạch Chiếc sẽ hiện đại, xứng đáng, mang tầm vóc quốc tế.

UBND TP.HCM đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu thể thao Rạch Chiếc theo nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Sau khi hoàn thành, TP.HCM sẽ có một khu liên hiệp thể thao xứng tầm thực hiện các giải đấu thể thao quốc tế, đảm bảo nhu cầu của người dân TP.

Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc là dự án có chủ trương đầu tư từ năm 1994, với diện tích đến 187ha. Dự án được đánh giá có vị trí vàng, nằm giữa khu vực sôi động các dự án bất động sản lớn như Global City, Lakeview City, Saigon Sports City… mặt tiền giáp các tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ phía Đông TP.HCM gồm Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nằm bên cạnh tuyến Metro số 1 và chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 km.

Đề xuất lựa chọn nhà đầu tư cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ cũng là 2 dự án UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư.

Theo UBND TP.HCM, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 là hai dự án đặc biệt quan trọng, cấp bách, trong bối cảnh TP phải đầu tư nhanh để kết nối khu vực biển Cần Giờ, sân bay Long Thành; hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của TP và thu hút đầu tư.

Theo tờ trình, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, có chiều dài khoảng 6,3km, thiết kế 6 làn xe. Đây là cây cầu có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Cầu Cần Giờ được đầu tư theo hình thức PPP, thực hiện theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỷ đồng, phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Cầu Cần Giờ có vốn đầu tư khoảng 13.201 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là cây cầu dây văng có quy mô lớn nhất TP.HCM.

Dự án cầu Cần Giờ được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.533 tỷ đồng, triển khai bằng vốn ngân sách TP.

Dự án thành phần 2 xây dựng cầu Cần Giờ sẽ áp dụng loại hợp đồng BT với khoảng 10.668 tỷ đồng (bao gồm lãi vay).

Thời gian xây dựng dự án từ năm 2026 đến 2029.

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km kết nối khu Nam TP.HCM với Nhơn Trạch- Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án cũng thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và phương thức thanh toán kết hợp quỹ đất cùng ngân sách TP. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 23.185,6 tỷ đồng (bao gồm lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư).

Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng hơn 15.083 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách tương ứng khoảng 5.807,5 tỷ đồng, thanh toán trong vòng 3 năm kể từ thời điểm dự án quyết toán hoàn thành và bàn giao.

Trong bối cảnh nhu cầu giao thông cấp thiết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành và khu vực Cần Giờ, TP.HCM đề xuất phương án đặc biệt đầu tư các dự án giao thông trọng điểm.

Cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư 8 làn xe (gồm 6 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp), có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối giao với đường Liên Cảng (tỉnh Đồng Nai). Phần đường dẫn hai đầu cầu đầu tư tối thiểu 8 làn xe, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với cấp đường.

Cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành một trục giao thông mới kết nối khu nam TP.HCM với khu nam tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, hình thành trục kết nối mới giữa trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đồng thời giảm tải áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Long Thành- Dầu Giây...

Thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến năm 2029.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM đề xuất lựa chọn nhà đầu tư dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 trong trường hợp đặc biệt theo nghị định 257/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP.HCM sẽ giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai các thủ tục tiếp theo và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.