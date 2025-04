TP.HCM trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái trên sông Sài Gòn dịp 30/4

(VTC News) -

Ngày 17/4, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM thông tin về chuỗi hoạt động văn hoá - nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật trình chiếu 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP (Quận 1) vào các tối 19, 26, 29 và 30/4, từ 19h30 đến 21h30.

TP.HCM tổ chức chương trình 3D Mapping tại trụ sở UBND TP cùng nhiều hoạt động quy mô lớn dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình sẽ kết hợp trình chiếu ánh sáng 3D Mapping với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn hiện đại, có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Singapore, Bỉ và Việt Nam. Hoạt động này dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả trực tiếp, hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình, livestream và các nền tảng trực tuyến.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ tổ chức màn trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) trên sông Sài Gòn, đoạn qua TP Thủ Đức và Quận 1, từ 20h30 đến 20h45 ngày 30/4.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 vào các tối 19, 26 và 30/4, tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ trưng bày 3 mô hình xe hoa diễu hành gồm biểu tượng 50 năm, xe hoa khối mặt trận và xe hoa khối trí thức. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác” được tổ chức xuyên suốt dịp lễ.

"Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức triển lãm, chiếu phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lễ tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025; triển lãm nghệ thuật sắp đặt với chủ đề 'Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975”, đại diện Sở Văn hoá nói.

Cũng theo đại diện Sở Văn hoá, lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM phối hợp tổ chức vào sáng 30/4 tại đường Lê Duẩn (Quận 1) và một số tuyến đường trung tâm.

Trong khuôn khổ buổi lễ, hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn sẽ có sự tham gia của khoảng 35 khối lực lượng vũ trang và Công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì. Phần diễu hành dân sự với 11 khối do TP.HCM đảm nhiệm, tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành dự kiến hơn 13.000 người.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ bắn 21 phát đại bác trong nghi thức chào cờ, trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo điểm nhấn trang nghiêm và thiêng liêng cho lễ kỷ niệm trọng đại này.