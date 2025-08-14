TP.HCM triển khai tổ lưu động cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 14/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã triển khai tổ lưu động đến trực tiếp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… có người nước ngoài đang làm việc, sinh sống, để cấp định danh điện tử.

Hiện nhiều đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM để tổ chức các buổi cấp lưu động như tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, Công ty Pouyuen, Trường quốc tế Việt Úc, Khu công nghiệp Kim Huy, khu dân cư Thuận Giao...

Công an TP.HCM tổ chức các tổ lưu động đến những nơi có người nước ngoài làm việc, sinh sống, để cấp định danh điện tử.

Đã có hơn 1.000 người nước ngoài được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn tất hồ sơ yêu cầu định danh điện tử một cách thuận tiện, nhanh chóng từ sự phối hợp này.

Bên cạnh các tổ lưu động, việc cấp định danh điện tử trực tiếp cho người nước ngoài vẫn được thực hiện tại 3 địa điểm chính là 196 Nguyễn Thị Minh Khai - phường Xuân Hòa; số 239 Ngô Gia Tự - phường Thủ Dầu Một và 120 Phạm Hùng - phường Bà Rịa.

Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết: "Tài khoản định danh điện tử không chỉ là một mã số nhận diện cá nhân, mà còn tích hợp nhiều tiện ích liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia như: cư trú, hộ tịch, bảo hiểm, ngân hàng, thuế, y tế...

Đối với người nước ngoài, việc sở hữu tài khoản định danh sẽ giúp họ thuận tiện rất nhiều khi tham gia vào các giao dịch hành chính, thương mại, tài chính tại Việt Nam, mà không cần đến các loại giấy tờ truyền thống, góp phần giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí".

Ông Trường khẳng định việc cấp định danh điện tử cho người nước ngoài không chỉ phục vụ công tác quản lý, mà còn thể hiện hình ảnh thân thiện, hiện đại của Công an Nhân dân, góp phần xây dựng TP.HCM là đô thị văn minh, an toàn, hội nhập.

Theo số liệu từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, từ ngày 1/7 đến nay, đã có gần 15.000 người nước ngoài đăng ký định danh điện tử.