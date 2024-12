TP.HCM thu ngân sách hơn 508.500 tỷ đồng, vượt 5,3% dự toán

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nêu tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá 4 tháng triển khai Chỉ thị 12/2024 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sáng 26/12.

Theo ông Hải, kinh tế TP.HCM trong năm 2024 tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể, quý I tăng 6,79%, quý II tăng 6,53%, quý III tăng 7,36%, và quý IV ước tính tăng 7,92%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước đạt mức tăng 7,17% so với năm 2023, gần chạm kế hoạch đề ra (7,5 - 8%). GRDP của TP.HCM đạt 1,78 triệu tỷ đồng, đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, mỗi km² trên địa bàn TP.HCM tạo ra 675,4 tỷ đồng giá trị tăng thêm.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. (Ảnh: Việt Dũng)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 duy trì tăng trưởng ổn định, ước đạt hơn 1.206.261 tỷ đồng, tăng 10,7%. Ngành du lịch ghi nhận tổng thu đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 46 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2023; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 58,6 tỷ USD, tăng 5,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt hơn 19.935 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2%.

Trong năm, TP.HCM có khoảng 52.500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 400.000 tỷ đồng, giảm 1,2% về số lượng và giảm 16,6% về vốn so với cùng kỳ. Đồng thời, TP có khoảng 4.200 doanh nghiệp giải thể (tăng 3,6%), 32.500 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 17,2%), và 15.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 20,8%).

Về giải ngân vốn đầu tư công, TP phấn đấu đạt 60.944 tỷ đồng vào cuối tháng 12 (tương ứng 76,9%) và 64.528 tỷ đồng vào tháng 1/2025 (tương ứng 81,4%).

Số vụ phạm pháp về trật tự xã hội ghi nhận là 4.724 vụ, giảm 16,92% so với kỳ liền kề và giảm 5,31% so với cùng kỳ năm trước. Tội phạm ma túy gia tăng đáng kể với 3.162 vụ bị phát hiện, tăng 52,24% so với cùng kỳ.

Tình hình giao thông ghi nhận 1.459 vụ tai nạn đường bộ, làm chết 472 người, giảm 16% về số vụ và giảm 29% về số người tử vong so với cùng kỳ.

Ông Dương Ngọc Hải nhận định kinh tế TP.HCM tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, đạt mức tăng trưởng khá. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024 được triển khai kịp thời, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, tạo chuyển biến tích cực. Các dự án trọng điểm quốc gia đã bắt đầu phát huy hiệu quả lan tỏa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như giảm số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký so với năm 2023; tiến độ giải quyết vướng mắc của một số dự án còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch; và tình trạng tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng vẫn phức tạp.

Dù đối mặt với những thách thức, TP.HCM đã và đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng, góp phần đưa kinh tế phát triển bền vững trong năm 2024.