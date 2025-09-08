TP.HCM tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa lấy gậy sắt đánh khách hàng

(VTC News) -

Video chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách hàng.

Chiều 8/9, đại diện UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) cho biết, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã làm việc với phòng khám nha khoa Tuyết Chinh để xác minh, xử lý vụ việc khách hàng tố bị hành hung.

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận phòng khám nha khoa Tuyết Chinh có nhiều dấu hiệu vi phạm như: chưa đảm bảo điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất và nhân sự hành nghề thiếu giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Cơ quan chức năng yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi vụ việc được giải quyết. Đồng thời, cơ sở phải có văn bản giải trình, bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý và chỉ được quảng cáo dịch vụ đúng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.

Sau khi bị chủ cơ sở nha khoa hành hung, nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin trước đó, chiều 3/9, bà Nguyễn Thị Tiền Thảo (SN 1994, ngụ Đắk Lắk) đến Công an phường Hạnh Thông trình báo bị chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung.

Bà Thảo khai bị bà Chinh dùng gậy sắt đánh vào bụng và hông, kéo bà từ ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ. Ngoài ra, bà Chinh còn phá hoại tài sản gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Hậu quả, bà Thảo bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Hạnh Thông đã lập hồ sơ, điều tra, xác minh làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" cùng các dấu hiệu vi phạm khác.

Được biết, phòng khám nha khoa Tuyết Chinh do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh làm đại diện pháp luật. Cơ sở này được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh từ năm 2019 và chứng chỉ hành nghề răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp từ năm 2014.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.