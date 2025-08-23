TP.HCM quyết tháo gỡ rào cản đất đai, tín dụng, tạo môi trường đầu tư minh bạch

(VTC News) -

Chiều 23/8, Đảng bộ UBND TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo những kết quả đạt được của Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết trong nhiệm kỳ, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành. Trong đó, tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,971 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020 và chiếm 23,7% GDP cả nước.

Đại hội có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: Cổng TT TP.HCM)

Đặc biệt, GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước; thu ngân sách nhà nước của TP chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia, đạt 737.000 tỷ đồng.

Thành phố xác định Bình Dương tiếp tục là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và thực hiện các dự án công nghiệp định hướng công nghệ cao, gắn với phát triển đô thị.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển nhanh và ổn định trên nền tảng 4 trụ cột chính là công nghiệp, logistic-cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời hình thành và phát triển các ngành chủ lực mới về hóa dầu, năng lượng tái tạo, trung tâm dầu khí hóa lỏng và công nghiệp sinh học.

Khu vực lõi TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực của đô thị đặc biệt. Đây là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu cả nước.

Theo Đảng bộ UBND TP.HCM, tuy TP.HCM là đầu tàu kinh tế lớn nhất nước, nhưng có nhiều hạn chế như không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông.

Đáng chú ý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hài lòng của người dân (SIPAS) còn thấp.

Trình bày phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đột phá, công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, cho biết TP.HCM sẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế.

Đó là lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, hiệu quả. Đồng thời, TP.HCM tập trung phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia các nấc thang cao của chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc. (Ảnh: Cổng TT TP.HCM)

TP.HCM cũng sẽ tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Thành phố ưu tiên tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực công; quyết liệt cải cách hành chính và chế độ công vụ; chuyển từ tư duy quản lý kiểm soát sang phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp là động lực phát triển của TP.

Đảng bộ UBND TP.HCM tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND, hệ thống các cơ quan chuyên môn của TP và 168 xã, phường, đặc khu.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 3 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, đó là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao.

Trong đó, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP.HCM sẽ ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Cùng với đó là hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm phủ sóng 5G tại các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Cổng TT. TP.HCM)

Về phát triển kinh tế tư nhân, TP.HCM kiên quyết tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục, nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Đồng thời hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực, đủ năng lực tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu…

Về văn hóa - thể thao, TP.HCM tập trung hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa đến cơ sở. Trong đó, đầu tư hoàn thiện các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát Thành phố, Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, các công viên phức hợp đa chức năng, công viên chuyên đề…

Đường sắt đô thị, trung tâm tài chính, cảng quốc tế Cần Giờ là những công trình trọng điểm Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 19 chỉ tiêu tăng trưởng và 5 công trình trọng điểm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của TP.HCM đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD/người/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP. Đến năm 2030, 100% người dân TP.HCM được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm; số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn. Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP (20.000 căn)… 5 công trình trọng điểm được thực hiện trong nhiệm kỳ tới là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM; xây dựng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TP.HCM.