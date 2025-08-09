TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 472.000 tỷ đồng trong 7 tháng

(VTC News) -

Đến hết tháng 7, nhiều chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM mang lại kết quả rất tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP.HCM (nếu trừ dầu khí) đạt gần 7,6%.

Đặc biệt, thu ngân sách tăng 114,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 472.588 tỷ đồng, hoàn thành 70,4% dự toán giao. Chỉ số này tăng mạnh do thu nhà đất tăng 3,3 lần, thu doanh nghiệp trong nước cũng tăng mạnh.

Thành phố đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, khơi thông cho diện tích 1.200 ha, tổng giá trị trên 420.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt là 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh, mức tăng trưởng khá trong tháng 7 cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của công nghiệp thành phố, nhất là các ngành công nghiệp trọng điểm, thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của thành phố.

Chủ tiịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thực hiện nghiêm các mục tiêu kinh tế - xã hội, để đạt tăng trưởng 8,5%.

Tại cuộc họp kinh tế xã hội sáng 9/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông tin, tháng 7 là tháng TP.HCM thực hiện chính quyền 2 cấp, nhưng cũng là thời điểm đầu tư nhộn nhịp nhất khi hàng loạt doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Ông yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, có kế hoạch cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8,5% mà Chính phủ giao cho TP.HCM; đặc biệt tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dầu khí để đảm bảo tốc độ thu ngân sách, đảm bảo tăng trưởng. Đây là chỉ tiêu pháp lệnh mà các sở ngành, phường xã phải tập trung hoàn thành.

Ông Trần Phước Tường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM lưu ý, cần quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố. Tốc độ tăng CPI của TP.HCM đang cao, dù CPI tháng 7 có giảm nhẹ 0,42% so với tháng trước nhưng lại tăng đến 4,09% so với cùng kỳ năm ngoái; bình quân 7 tháng tăng 4,07%, trong khi mức bình quân chung cả nước chỉ 3,26%.

"Điểm yếu của kinh tế TP.HCM là lạm phát. Nếu không kiểm soát thì lạm phát sẽ tăng cao từ đây đến cuối năm", ông Trường nói.

CPI bình quân 7 tháng của TP.HCM ở mức 4,07%. (Ảnh minh họa)

Số liệu của ngành Thống kê Thành phố cho thấy giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh trong tháng 7 đã tác động trực tiếp đến giá xăng trong nước. Giá điện, nước sinh hoạt, giá thực phẩm giảm cũng là những yếu tố tác động chính đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 7.

Có đến 7/11 nhóm hàng hóa có giá giảm so với tháng trước, rõ nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức giảm gần 1%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,68%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cũng giảm.

Chỉ 2 nhóm có chỉ số giá tăng là đồ uống, thuốc lá cùng hàng hóa, dịch vụ khác; 2 nhóm giá ổn định là thuốc, dịch vụ y tế và giáo dục.

Báo cáo của ngành Thống kê cũng cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn còn khó khăn. Trong 7 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 21% so với cùng kỳ, tương đương cứ 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 8 doanh nghiệp rời thị trường, trong khi số vốn đăng ký giảm đến 43%.

Dù vậy, khối FDI lại có kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng đến 32%, đạt khoảng 4,7 tỷ USD.

Tại cuộc họp với TP.HCM và Vùng Đông Nam Bộ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thành phố mạnh dạn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các cơ chế kiến tạo phát triển. Trong nửa cuối năm, TP.HCM phải tăng trưởng GRDP đến 10,3%, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa giải trí... Thủ tướng khẳng định không gian mới sẽ tạo ra động lực mới với tầm vóc, vị thế, tầm nhìn mới cho TP.HCM phát triển. TP.HCM phải biến biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể để vươn tầm khu vực và thế giới.