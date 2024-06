TP.HCM mưa trắng trời, nhiều nơi xuất hiện mưa đá 

(VTC News) -

Mưa đá xuất hiện ở nhiều khu vực tại TP.HCM.

Cơn mưa bắt đầu khoảng 14h30 cùng ngày và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Tại khu vực các Quận 1, 3 , 4, 5, 10... xuất hiện mưa đá bằng đầu ngón tay. Nhiều người dùng điện thoại chụp hình, quay clip mưa đá xuất hiện trên đường và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Tôi đang đi ô tô thì thấy mưa đá rơi trên kính xe. Ban đầu chỉ có vài cục, một lát sau xuất hiện nhiều hơn khiến việc di chuyển khá khó khăn. May mà không bị bể kính", chị Hoàng Oanh cho biết.

Chị Hoàng Oanh đang đi từ hướng quận Bình Thạnh về tới cầu Khánh Hội (Quận 4) thì gặp mưa đá. Theo chị Oanh, mưa đá kéo dài trong khoảng 5 phút.

Hình ảnh mưa đá xuất hiện tại TP.HCM trong chiều 14/6.

Trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ xác nhận thông tin mưa đá xuất hiện trên địa bàn TP.HCM.

“Mưa đá hiếm xảy ra, nhưng hàng năm vẫn xuất hiện 1 - 2 trận. Điều kiện để hình thành mưa đá là nhiệt độ và độ ẩm cao, đối lưu rất mạnh, thường có mây đối lưu, phát triển lên cao hàng chục km, thậm chí vượt qua đối lưu hạn, hạt nước ngưng kết, thành đá, rơi xuống.

Nếu hạt đá nhỏ thì ít nguy hiểm, nhưng nếu lớn, gây thủng mái tôn, làm dập nát cây hoa màu, bể kính nhà cửa, bể kính ô tô. Nếu hạt mưa đá to rơi vào người thì rất nguy hiểm, gây thương tích", ông Quyết nhận định thêm.

Mưa đá xuất hiện khu vực Phường 1, Quận 5. (Ảnh: Hữu Hiền)

Ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực Quận 1, một số tuyến đường như Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàn Thuyên đều ngập nặng.

Tại đường Võ Văn Tần (Quận 3), mưa lớn khiến cây xanh gãy nhánh, trúng ô tô đang chạy trên đường. Rất may tài xế ô tô không bị thương, còn xe bị bể kính.

Cây xanh gãy đổ tại khu vực Quận 3.

Cây bật gốc sau trận mưa lớn ở khu vực quận Phú Nhuận.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, thời tiết TP.HCM ngày 14/6 có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vòng 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Cần Giờ, Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Quận 7, Quận 8, Quận 1 và các quận trung tâm, TP Thủ Đức.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập sau cơn mưa lớn.

Nhiều tuyến đường tại Quận 1 ngập sau mưa lớn.

Trong vòng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sau các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 15 - 20/6, TP.HCM dự báo có mưa tăng cả về diện và lượng từ rải rác đến nhiều nơi; có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản.

So với cùng kỳ, nhiệt độ trung bình của TP.HCM cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2 - 0,7 độ C, dao động từ 27,5 - 28,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 34 độ C. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ 80 - 180mm.