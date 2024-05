Cảnh báo dông sét, mưa đá ở Nam Bộ trong tối nay 3/5

(VTC News) -

Tối 3/5, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ trong vài giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong vòng 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực tại Nam Bộ.

Các khu vực này gồm: Tỉnh Cà Mau (Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình), tỉnh Kiên Giang (Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, TP Rạch Giá, Hòn Đất), tỉnh Long An (Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ), tỉnh Đồng Nai (Cẩm Mỹ), tỉnh Tây Ninh (Trảng Bàng, Hòa Thành, Dương Minh Châu), Bình Dương (Dầu Tiếng, Bàu Bàng), tỉnh Bình Phước (Chơn Thành, Dầu Tiếng, Hớn Quản).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi cảnh báo về dông sét, mưa đá ở khu vực Nam Bộ trong vài giờ tới.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Chiều cùng ngày, mưa lớn đã xuất hiện ở TP.HCM và nhiều tỉnh khác của Nam Bộ. Trả lời VTC News về vấn đề này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, lượng mưa đo được tại TP.HCM (huyện Hóc Môn 12.8mm); Đồng Nai (La Ngà 8.2mm), Cà Mau (Thới Bình 22.4mm), Sóc Trăng (Mỹ Tú 18.6mm), Bạc Liêu và Kiên Giang có lượng mưa từ 5-6mm.

Mưa lớn xuất hiện ở TP.HCM trong chiều 3/5.

"Đây là một trong những trận mưa chuyển mùa. Nguyên nhân do tác động của rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Vùng nhiễu động gió trên cao hình thành ở khu vực Nam Biển Đông triển mạnh hơn và tác động đến thời tiết Nam Bộ", ông Quyết nói.