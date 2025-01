TP.HCM: Metro số 1 lại gặp sự cố dừng tàu

(VTC News) -

Chiều 14/1, từ khoảng 17h, hành khách đi tàu Metro số 1 phản ánh một đoàn tàu đang hoạt động thì bất ngờ thông báo gặp sự cố phải dừng lại giữa đường ray trong cơn mưa. Sự cố khiến toàn tuyến phải tạm ngừng hoạt động hơn nửa giờ.

Trên các diễn đàn, nhiều tài khoản đăng tải thông tin về việc phải chờ đợi tàu quá lâu. Một số nhà ga như Ba Son, Bến Thành... la liệt khách chờ tàu. Không ít người phải chuyển qua đi xe công nghệ hoặc xe buýt vì không thể chờ đợi thêm.

Tàu Metro số 1 bị dừng tàu giữa đường ray chiều 14/1. (Ảnh: N.H)

Chị Ngọc Hương ở phướng Phước Long B, TP Thủ Đức, cho biết chờ tàu hơn 30 phút, chị sốt ruột nên chuyển qua đi xe công nghệ giữa lúc trời mưa, giá tăng gần gấp đôi. Tuyến đường từ ga Văn Thánh về nhà chị ở gần ga Bình Thái mất 300.000 đồng. Đây cũng là lần thứ 2 trong tháng qua chị Hương chứng kiến 2 lần tàu gặp sự cố trong mưa, trong đó lần trước chị đã chờ tàu hơn 1 giờ đồng hồ.

Liên quan sự cố, tối 14/1, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) xác nhận tàu Metro số 1 gián đoạn hoạt động do gặp sự cố kỹ thuật và đã được khắc phục, hoạt động trở lại bình thường vào gần 18h.

Thông tin trên phần mềm HCMC Metro cho biết tuyến metro tạm dừng vì lý do kỹ thuật trong điều kiện thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 27/12/2024, Metro số 1 cũng gặp sự cố tương tự, do mưa to kèm dông lốc và sấm sét... nên hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến được kích hoạt.

Hành khách chờ đợi Metro số 1 khá lâu do sự cố dừng tàu. (Ảnh: M.Q)

Ngoài sự cố do mưa, sấm sét, vào tối 26/12/2024, tuyến Metro số 1 cũng phải tạm dừng tại ga Ba Son vì gặp lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, đoàn tàu nhanh chóng được xử lý và hoạt động trở lại sau khoảng 10 phút.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là hết sức cần thiết dù việc này làm ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vận hành thương mại từ 22/12/2024. Trong giai đoạn đầu, tuyến metro số 1 hoạt động từ 5h sáng đến 22h đêm với 200 chuyến tàu mỗi ngày. Hành khách đi Metro số 1 và 17 tuyến buýt điện kết nối được miễn phí vé trong tháng đầu tiên.