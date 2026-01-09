TP.HCM lạnh 17°C, hiếm gặp trong nhiều năm qua

(VTC News) -

Đây được ghi nhận là mức nhiệt thấp nhất tại TP.HCM kể từ năm 2016, trong bối cảnh khối không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán mạnh và lan sâu xuống Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ phổ biến dao động 20-22°C, riêng đêm 8 và sáng sớm 9/1, nền nhiệt tại TP.HCM tiếp tục giảm mạnh, có thời điểm xuống 17°C, mức thấp hiếm gặp trong 10 năm qua.

Nhiệt độ tại TP.HCM sáng 9/1 xuống còn 17°C.

Không chỉ TP.HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn thường lệ. Miền Đông phổ biến 17-20°C, có nơi dưới 17°C; miền Tây dao động 19-22°C; riêng khu vực ven biển có nơi 23-24°C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn ở mức 29-32°C, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm.

Trong khoảng 10 năm gần đây, nền nhiệt thấp nhất tại TP.HCM thường dao động 19-20°C, ngoại trừ năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2°C. Vì vậy, đợt lạnh lần này được đánh giá là hiếm và gây nhiều chú ý.

Người dân di chuyển trên đường phải mặc thêm áo ấm.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân chính của đợt giảm nhiệt này là do khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ. Dù khi đến TP.HCM, khối không khí lạnh đã suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, vào tháng 1, khu vực TP.HCM đã hoàn toàn bước vào giai đoạn mùa khô, bầu trời thường rất ít mây vào ban đêm. Đặc trưng thời tiết giai đoạn này là ban đêm trời quang mây, ít mưa.

Khi không có mây che phủ, lớp “chăn mây” giữ nhiệt bị thiếu hụt, khiến nhiệt lượng tích tụ ban ngày thoát nhanh vào ban đêm. Kết quả là nhiệt độ giảm sâu vào rạng sáng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 4h đến 7h.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu kết hợp trời quang mây ban đêm là nguyên nhân khiến nhiệt độ TP.HCM giảm mạnh trong đợt này.

Một yếu tố quan trọng khác là độ ẩm không khí thấp. Trong những ngày này, độ ẩm tại TP.HCM thường dưới 50%. Không khí khô có khả năng giữ nhiệt kém, khiến nhiệt độ thay đổi nhanh hơn, ban ngày nóng nhanh nhưng ban đêm lại lạnh nhanh. Điều này lý giải vì sao người dân cảm nhận rõ cái lạnh dù mức nhiệt thấp chỉ xuất hiện trong vài giờ ngắn ngủi.

Ngoài ra, hiện tượng này còn chịu tác động đồng thời của pha La Nina và các đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp từ phía Bắc. Việc TP.HCM xuất hiện mức nhiệt dưới 18°C được đánh giá là hiếm, với chu kỳ lặp lại có thể kéo dài nhiều năm.

Sáng 9/1, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM, hình ảnh người dân mặc áo khoác dày, quàng khăn, đeo găng tay khi ra đường trở nên khá phổ biến. Nhiều người đi xe máy cho biết cảm giác lạnh rõ rệt, đặc biệt khi lưu thông vào sáng sớm hoặc qua các khu vực trống trải, nhiều gió.

“Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn lạnh như vậy. Sáng nay ra đường phải mặc thêm áo khoác, găng tay mà vẫn thấy lạnh tay”, chị Hạnh (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) chia sẻ.

Không ít người dân cho biết, cảm giác lạnh khiến họ liên tưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc hay Đà Lạt, điều hiếm khi xảy ra tại TP.HCM.

Học sinh TP.HCM mặc áo ấm đi học.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-7 ngày tới, khối không khí lạnh hiện tại có cường độ khá ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm có xu hướng tăng trở lại.

Từ đêm 10, rạng sáng 11/1, khi không khí lạnh suy yếu nhanh, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ nhích lên. Nền nhiệt ban đêm có thể đạt 20-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 29-32°C.

Những ngày cuối tuần, thời tiết TP.HCM tiếp tục mang đặc trưng của mùa khô: mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện mù nhẹ, ngày nắng và hanh khô.

Đáng chú ý, cường độ nắng trong những ngày cuối tuần được dự báo sẽ dịu hơn so với tuần trước do sự xuất hiện của các lớp mây mỏng từ biển thổi vào. Ban đêm và sáng sớm, trời vẫn se lạnh, riêng phía Bắc miền Đông có nơi cảm giác lạnh rõ hơn.

Thời tiết TP.HCM những ngày đầu tháng 1 có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, ban ngày nắng nhưng sáng sớm và đêm trời lạnh hiếm gặp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến giữa tháng 1, Nam Bộ vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt duy trì ở mức 20-22°C và nhiều khả năng kéo dài đến sát Tết Nguyên đán 2026.

TP.HCM từng ghi nhận những đợt lạnh sâu hơn trong quá khứ, 16,4°C vào cuối tháng 12/1999 và 16,9°C đầu tháng 1/1995.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời bổ sung đủ nước do không khí hanh khô kéo dài.