TP.HCM chuyển lạnh, sắp đón đợt mưa lớn

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa còn tăng cường mạnh hơn.

Từ ngày 16 - 18/11, nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, gây tác động đáng kể đến thời tiết khu vực. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì trục qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, sau đó hạ trục về phía Nam, suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Trời chuyển se lạnh tập trung vào ngày 15-16/11. Riêng thời gian từ ngày 16-18/11 mưa dông gia tăng và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ trong thời gian từ ngày 16-18/11.

Sáng nay thời tiết TP.HCM se lạnh.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam; gió Đông Bắc vẫn duy trì cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn sang phía Tây; nhiễu động gió Đông mạnh dần từ ngày 16/11; rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên phía Bắc.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường và mạnh nhất vào ngày 17-18/11. Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh trong hai ngày này, kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc. Áp cao cận nhiệt đới trên cao vẫn ổn định trên khu vực Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, sau đó hạ trục, suy yếu và rút ra phía Đông.

Do ảnh hưởng của các hình thế trên, Nam Bộ có thời tiết se lạnh trong 3 ngày tới; đồng thời mưa dông tăng lên.

Về triều cường: Mực nước cao nhất ngày trên sông Sài Gòn tăng chậm.

Tại trạm Phú An, Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,65–1,72 m (cao hơn báo động 3 từ 0,05–0,12 m), xuất hiện lúc 1–3 giờ sáng; đỉnh chiều còn thấp.

Tại Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,74–1,81 m (cao hơn báo động 3 từ 0,14–0,21 m); đỉnh chiều mức thấp.

Người dân cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng thấp, ven sông do mưa lớn kết hợp triều cường, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt tại TP.HCM.

Về thời tiết trên biển: Trong 24 giờ tới, gió Đông Bắc trên vùng biển TP.HCM (gồm trạm Côn Đảo và DK1-7) mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–2,8 m, biển động.Trong 48 giờ tới, gió duy trì cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–3 m, biển động. Từ trưa 16/11, gió và sóng giảm xuống mức trung bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển TP.HCM ở mức cấp 2; gió mạnh và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi.