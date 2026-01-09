TP.HCM lạnh 17°C hiếm gặp, người dân co ro trên đường đi làm

Chị Hoàng Thanh Nga (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, những ngày se lạnh với nền nhiệt dưới 20 độ C như sáng nay không thường xuyên xuất hiện tại TP.HCM. Theo chị Nga, cái lạnh đầu năm không chỉ tạo nên khung cảnh khác lạ trên đường phố mà còn khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng của người dân chậm lại, ai cũng tranh thủ giữ ấm trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Chị Nga chia sẻ, sáng 9/1 phải tìm lại áo ấm trong tủ đồ để mặc đi làm, và may mắn trước đó vừa mua áo lạnh trong chuyến du lịch Sa Pa, nếu không sẽ khó xoay xở vì thời tiết lạnh hiếm gặp tại Sài Gòn.