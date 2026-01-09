TP.HCM lạnh 17°C hiếm gặp, người dân co ro trên đường đi làm

Sáng sớm 9/1, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận nền nhiệt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 17°C - mức thấp hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Không khí lạnh xuất hiện từ rạng sáng, kèm theo gió nhẹ khiến cảm giác rét càng rõ rệt, đặc biệt trong khung giờ cao điểm người dân ra đường đi làm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ khoảng 6h, trên nhiều tuyến đường nội đô và cửa ngõ thành phố, người dân ra đường với trang phục kín đáo hơn thường lệ. Áo khoác dày, khăn choàng, khẩu trang được sử dụng phổ biến.
Do chưa quen với nền nhiệt thấp, nhiều người vừa di chuyển vừa co ro, xuýt xoa trước cái lạnh bất ngờ của thời tiết Sài Gòn đầu năm.
Nhiều người dân cho biết, TP.HCM vốn quen với nắng nóng quanh năm nên những ngày nhiệt độ xuống dưới 20 độ C khiến cơ thể khó thích nghi.
Chị Hoàng Thanh Nga (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, những ngày se lạnh với nền nhiệt dưới 20 độ C như sáng nay không thường xuyên xuất hiện tại TP.HCM. Theo chị Nga, cái lạnh đầu năm không chỉ tạo nên khung cảnh khác lạ trên đường phố mà còn khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng của người dân chậm lại, ai cũng tranh thủ giữ ấm trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Chị Nga chia sẻ, sáng 9/1 phải tìm lại áo ấm trong tủ đồ để mặc đi làm, và may mắn trước đó vừa mua áo lạnh trong chuyến du lịch Sa Pa, nếu không sẽ khó xoay xở vì thời tiết lạnh hiếm gặp tại Sài Gòn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 20-22°C; riêng đêm 8 và rạng sáng 9/1, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, có thời điểm xuống khoảng 17°C – mức thấp hiếm gặp trong khoảng 10 năm qua.
Không chỉ TP.HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Miền Đông phổ biến 17-20°C, có nơi dưới 17°C; miền Tây dao động 19-22°C, trong khi khu vực ven biển ghi nhận mức 23-24°C. Ngược lại, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn duy trì ở mức 29-32°C, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm.
Trong vòng một thập kỷ gần đây, nền nhiệt thấp nhất tại TP.HCM thường dao động quanh ngưỡng 19-20°C, ngoại trừ năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2°C. Do đó, đợt lạnh lần này được đánh giá là hiếm và thu hút sự quan tâm của người dân.
Lý giải nguyên nhân, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đã khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ. Dù khi đến TP.HCM, khối không khí lạnh đã suy yếu và ấm dần, nhưng vẫn đủ sức đẩy khối khí nóng tại chỗ ra xa, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.
Bên cạnh đó, tháng 1 là thời điểm TP.HCM bước vào cao điểm mùa khô, ban đêm thường ít mây. Khi thiếu lớp mây che phủ giữ nhiệt, lượng nhiệt tích tụ ban ngày thoát nhanh vào ban đêm, khiến nhiệt độ rạng sáng giảm sâu, đặc biệt trong khung giờ từ 4h đến 7h.
Ngoài ra, độ ẩm không khí trong những ngày này cũng ở mức thấp, phổ biến dưới 50%. Không khí khô giữ nhiệt kém, khiến nhiệt độ thay đổi nhanh, ban ngày nóng nhưng ban đêm và sáng sớm lại lạnh rõ rệt. Đây là lý do khiến người dân cảm nhận rõ cái lạnh dù nền nhiệt thấp chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.
Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, hiện tượng TP.HCM ghi nhận mức nhiệt dưới 18°C chịu tác động tổng hợp của các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc cùng pha La Nina, với chu kỳ lặp lại có thể kéo dài nhiều năm.
