TP.HCM kiến trúc lại không gian với tư duy đa cực - siêu kết nối

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã kiện toàn nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ TP với 110 người do Bộ Chính trị phân công, chỉ định, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 người.
Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ cùng tham và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt - đánh dấu bước ngoặt lịch sử, khi TP.HCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực. Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây không chỉ là bước khởi đầu cho một Chương mới của TP.HCM sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế; xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.
Tổng Bí thư khẳng định nhiều năm qua, TP.HCM luôn là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức thực thi hiệu quả, từ đó được Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo triển khai trong cả nước. Ông mong muốn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những tồn tại, lấy lại vị thế.
Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả to lớn đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung - TP.HCM xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.
Trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối. 3 vùng gồm Bình Dương (cũ) là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch, logistics; trung tâm TP.HCM phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi. 3 hành lang gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á. 5 trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.
Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân.
Sau Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.
Đảng bộ TP.HCM định hướng giai đoạn 2025 - 2030 bao gồm 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm kinh tế gồm 6 chỉ tiêu; nhóm xã hội gồm 9 chỉ tiêu; nhóm đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu... đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Đặc biệt, kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.
Hiện tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. Năm 2025, TP.HCM phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%; thu ngân sách dự kiến đạt 800.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.
Tại các phiên thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu tập trung hiến kế nhiều nội dung chất lượng về kinh tế, y tế, giáo dục của TP, như giải pháp giảm ùn tắc giao thông, phát triển công nghệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân... Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất đầu tư xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước.
Trao đổi với các đại biểu trong phiên thảo luận tổ số 1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, với những chính sách phân cấp và cơ chế cởi mở hiện nay, Thành phố hoàn toàn có điều kiện, tích cực áp dụng cơ chế thí điểm tự chủ trong lĩnh vực y tế, với nguyên tắc tự chủ là người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất trong khả năng.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tổ thảo luận trước phiên làm việc.
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngoài các hoạt động chính, nhiều hoạt động triển lãm về thành tựu kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của Thành phố cũng đồng thời được tổ chức.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu triển lãm “TP.HCM - Kỷ nguyên vươn mình”, nơi trưng bày hơn 650 sản phẩm công nghệ, thể hiện tầm nhìn thành phố thông minh trong kỷ nguyên chuyển đổi số và khu triển lãm thành tựu báo chí – xuất bản với hơn 1.500 đơn vị xuất bản, 39 cơ quan báo của Thành phố.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản của Thành phố.
Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội chuyển đổi số toàn diện. Các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy mà truy cập tài liệu cũng như các nội dung liên quan qua app đại hội.
