TP.HCM khẳng định sự cố xô lệch đường đầu cầu Vành đai 3 chỉ là kỹ thuật cục bộ

(VTC News) -

Chiều 23/10, tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông – chủ đầu tư) thông tin về sự cố kết cấu đường đầu cầu nhánh A (gói thầu XL1) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM bị xô lệch.

Toàn cảnh họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Ban Giao thông, nhánh A của gói thầu XL1 nằm trong tổng thể nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD), là hạng mục kết nối tuyến Vành đai 3 với cao tốc HLD. Trong quá trình thi công, đơn vị ghi nhận hiện tượng lún cục bộ tại chân tường chắn đất có cốt, dài khoảng 35 m, thuộc khu vực tường chắn cao hơn 6 m.

Ngay khi phát hiện, Ban Giao thông đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công liên quan đến kết cấu nhánh A, đồng thời dỡ bỏ vật liệu đắp sau mố cầu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hạng mục lân cận.

Các đơn vị liên quan được huy động phối hợp rà soát, xác định nguyên nhân và nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Hiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh hạng mục đường đầu cầu gói XL1 đã được chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, sự cố nói trên chỉ là kỹ thuật cục bộ, không ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án. Tính đến nay, đoạn tuyến Vành đai 3 qua TP.HCM đã đạt khoảng 63% khối lượng. Để bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc vào ngày 19/12/2025, các nhà thầu đang tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng ca đêm, bám sát tiến độ từng gói thầu.

Hiện gần 15 km cầu cạn phía Đông của Vành đai 3 đã dần liền mạch, vươn mình giữa khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ), băng qua nhiều tuyến đường và vùng ven sông Đồng Nai, hình thành rõ nét diện mạo tuyến giao thông trọng điểm của TP.HCM.