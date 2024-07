TP.HCM I lần thứ 13 vô địch giải bóng đá nữ Việt Nam

(VTC News) -

Ở trận đấu tâm điểm giữa Than KSVN và TP.HCM I, hai đội cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi tỉ số không thể hấp dẫn hơn. Than KSVN thi đấu khá hưng phấn và tạo ra thế trận có lợi trước TP.HCM I. Đội bóng vùng mỏ có nhiều lý do để khao khát chiến thắng, họ vẫn cần đảm bảo vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Nỗ lực của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 33 do công của Nguyễn Thị Vạn. Sau đó, hàng thủ của Than KSVN đứng vững trước áp lực mà TP.HCM I cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

TP.HCM I vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2024.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM I tiếp tục đẩy cao đội hình và điều chỉnh về cách chơi của HLV Kim Chi sớm chứng minh hiệu quả. Phút 65, hậu vệ Trần Thị Thu Thảo tỏa sáng với cú dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM I. Chưa dừng lại ở đây, áp lực mà đội bóng thành phố mang tên Bác gây ra khiến Phạm Thị Nhâm đá phản lưới nhà. TP.HCM I dẫn trước 2-1 ở phút 80.

Không chấp nhận thất bại, Than KSVN vùng lên và cú sút của Thúy Hằng kịp giữ lại 1 điểm quý giá cho đội bóng vùng mỏ. Dù vậy, với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 khi giải chỉ còn 1 lượt trận TP.HCM I chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2024. Đây là lần thứ 13 mà đội bóng này làm nên vinh quang.

Gặp Sơn La là cơ hội để Hà Nội I hướng tới chiến thắng và bám đuổi đội đầu bảng TP.HCM I. Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng đội bóng Thủ đô lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy trước Sơn La. Thầy trò HLV Lường Văn Chuyên thi đấu kiên cường, đeo bám đối thủ và phòng ngự chặt chẽ trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Phút 45+1, bất ngờ đã xảy ra khi bàn thắng mở tỉ số trận đấu đến với Sơn La. Từ nỗ lực của Lò Thị Thảo, bóng đến chân Thu Phương và cầu thủ này tung cú sút quá khó để khai thông thế bế tắc cho đại diện miền sơn cước.

Phút 76, tận dụng sai lầm của hậu vệ bên phía Sơn La, Vũ Thị Hoa vượt qua nhiều cầu thủ đối phương và dứt điểm chuẩn xác quân bình tỉ số 1-1. Chỉ 2 phút sau, nhận đường chuyền hay của đồng đội, Hải Yến thoát xuống và lập công giúp Hà Nội I vươn lên dẫn trước. Những phút còn lại của trận đấu, nỗ lực của Sơn La không được đền đáp và họ chấp nhận thua 1-2 trước Hà Nội.